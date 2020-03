Vlastním obchodem to nekončí, z Epicu se teď stává i vydavatel

Windows PlayStation 4 Xbox One Switch PS4 Pro Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series X

Dokud jsme hry nakupovali primárně fyzicky, tvořili vývojáři, vydavatelé a distributoři vzájemně propojené části řetězce. S nástupem digitálních distribucí a crowdfundingu se tyto tři funkce často slévají v jednu, zrovna o vydavatele ale stojí prakticky každé vývojářské studio, protože vydavatelé = peníze. Kdo má hodně peněz a chce je investovat zpátky do her? Epic Games.

Značka Epic Games Publishing plánuje studiím zafinancovat 100 % nákladů na vývoj včetně platů, testování, lokalizace a marketingu. Vývojáři se nemusejí vzdávat práv na své hry ani kreativní svobody. Poté, co se Epicu vrátí z prodejů jeho investice, má studio právo na polovinu všech dalších vydělaných peněz. Respektive minimálně polovinu, záleží na dohodě.

Na dnešní poměry jde o velmi štědrou nabídku financování. První trojice studií, která se do toho rozhodla s Epicem jít, je genDESIGN (The Last Guardian), Playdead (Limbo a Inside) a Remedy Entertainment.

Právě případ Remedy je zajímavý – firma má poměrně negativní zkušenost z partnerství s Microsoftem, z něhož se osamostatnila, naopak Epicu loni nabídla roční exkluzivitu na PC verzi Control. A zřejmě je s výsledkem spolupráce spokojená.

„Snažíme se vystavět vydavatelský model, o který bychom sami stáli v dobách, kdy jsme s vydavateli spolupracovali,“ prohlásil o svých nejnovějších podnikatelských aktivitách šéf Epicu Tim Sweeney. Něco podobného prohlašoval už o Epic Games Store a dává to smysl, jelikož před svou zářnou kariérou byznysmena býval na začátku devadesátých let programátorem. A práva na jednu z nejúspěšnějších sérií studia, Gears of War, stále patří Microsoftu.

Na obří jmění si Sweeney ovšem přišel až s nepředvídatelným úspěchem Fortnite a je to právě barevná battle royale, která bude oba projekty zjevně financovat. Epic sype peníze do časových exkluzivit i do her zdarma pro své uživatele. Loni v dubnu Sweeney prohlásil, že kvůli tomu obchod za loňský rok patrně neskončí v černých číslech.

Na začátku letošního roku byla zveřejněna zpráva, podle které hráči v obchodě utratili skoro 17 miliard korun. Když vezmeme v úvahu, že si Epic z každé transakce bere 12 % a kolik asi představovaly průměrné náklady na jednu exkluzivitu, když Remedy za Control dostalo přes 200 milionů, nejspíš se investice zatím neměly šanci vrátit.

Epic hry nebude vydávat pouze na PC, jeho aktivita se dotkne i konzolové sféry. I tak ale zřejmě nerozvíří vody tolik jako spuštění přímé konkurence Steamu.

Co se chystaných her od Remedy týká, smlouvu podepsalo zatím na dva tituly. Prvním z nich je AAA multiplatformní hra, u níž už běží předprodukční fáze, ta druhá se odehrává ve stejném světě, ale půjde o menší titul.

Vzhledem k tomu, že Control sdílí svět s Alanem Wakem, může jít o cokoliv: pokračování, nebo něco úplně nového. V tiskové zprávě se ale objevuje vyjádření, že „partnerství pomůže Remedy se strategií tvorby a proměny vlastních značek ve stabilní, dlouhodobé franšízy“, což ledacos napoví.

Oba tituly by měly na počítače a konzole dorazit v příštích letech.