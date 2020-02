Měly by hry komentovat politiku? Šéf Epicu chce, aby herní firmy byly neutrální

- Byznys autor: Šárka Tmějová

Šéf Epic Games Tim Sweeney se včera na summitu DICE v Las Vegas vyjádřil na téma spojení politiky a videoher. Přirovnal hry ke knížce spisovatelky Harper Lee Jako zabít ptáčka, která podle něj „donutí čtenáře přemýšlet o věcech“. Vzápětí ovšem dodal, že firmy a politické názory by měly být striktně oddělené, stejně jako tomu je u státu a církve. Posluchače tím zmátl, takže na Twitteru spěšně vysvětluje, co tím myslel.

Hráči spekulovali, jaký měl být význam Sweeneyho sdělení – měly by podle něj hry mít politická poslání, jež by ale firmy, které na nich pracují, neměly vlastně brát na vědomí? Sweeney svůj předchozí výrok vysvětluje následovně: „Pokud se ve hře objevují politická témata, podobně jako v Jako zabít ptáčka, měla by vycházet z mysli kreativců, nikoliv marketingového oddělení, které se snaží vyzdvihovat rozdělování společnosti.“

V dalším tweetu se Sweeney snažil vysvětlit, jak by platformy s uživatelským obsahem měly nakládat s různými odlišnými názory: „Pokud společnost provozuje ekosystém, kde mají uživatelé a tvůrci možnost se vyjádřit, firma by měla být neutrálním moderátorem. Jinak je riziko ovlivňování příliš vysoké.“ Sweeney tím ale trochu pomíjí nutný lidský faktor i to, že firmy kontroverze často vnímají jako poškození vlastní pověsti a snaží se jim předcházet třeba i přísnější moderátorskou politikou.

Vzápětí to Sweeney v odpovědích vysvětlil na příkladu fastfoodového řetězce Chik-fil-A, který v minulosti otevřeně podporoval organizace vyhraněné vůči LGBT kultuře. „Myslím, že taková firma by neměla zaujímat stanovisko v podobných záležitostech, protože je to zkrátka mimo její pole působnosti. Její misí je dělat dobré jídlo, na čemž se shodnou tisíce jejích zaměstnanců, tak proč na ně přilepit názory, s nimiž spousta z nich nesouhlasí?“

Sweeney také zmiňuje, že mu připadá nepatřičné, když šéf firmy zatahuje do svých záležitostí společnost a její zaměstnance vyjadřováním osobních politických názorů, které s firmou vlastně nemají nic společného. Ani on ale v tomto ohledu není tak docela bez poskvrnky.

V roce 2016 Sweeney daroval US Fish and Wildlife Service (federální agentura zabývající se ochranou přírody) pozemky v hodnotě 342 milionů korun. Což je sice záslužné, ovšem toto gesto dobré vůle proběhlo za pozornosti médií a s tiskovou zprávou, kde se k titulu šéfa Epic Games otevřeně hlásil.

Takže by hry měly politiku oddělovat, ale na charitu se to nevztahuje? Těžko říct, kde přesně leží Sweeneyho hranice. Možná v tom nemá docela jasno ani on sám.