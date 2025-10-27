Zahrajte si zdarma na operátora tísňové linky v 911 Operator
27. 10. 2025 11:25 | autor: Ondřej Partl

Býti zaměstnancem na tísňové lince není práce pro každého. Kromě lidského přístupu a trénovaného projevu potřebujete mít i logistické schopnosti při vysílání záchranných složek a schopnost pracovat pod tlakem. Myslíte si, že byste to zvládli? Tak proč si to zdarma nezkusit?

Na Steamu je po omezenou dobu zdarma k mání 911 Operator. Letitá simulace řízení složek integrovaného záchranného systému, kde musíte každý den přijímat hovory a správně na ně reagovat. Ať už uklidněním volajících, tak i správným řešením daného problému.

Vzhledem k tomu, že jde o letitý titul, dost možná ho už v knihovně máte. Jestli jste ho míjeli, na přidání máte čas do 29. října do 18:00.

