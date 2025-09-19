Vyzvedněte si zdarma pokračování Samorosta a mrazivý survival
zdroj: Amanita Design

Vyzvedněte si zdarma pokračování Samorosta a mrazivý survival

Android PlayStation 4 PC Xbox One PS4 Pro iOS Xbox One X iPadOS

19. 9. 2025 11:00 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Týden se opět s týdnem sešel a Epic znovu obměnil svou tradiční nabídku her zdarma. Vyzvednout si můžete rovnou dvě, přičemž jednanese jasnou českou stopu.

Amanita zjevně se společností uzavřela nějakou dohodu, protože se v nabídce postupně objevují všechny tituly z jejího portfolia. Tentokrát přišla řada na krásnou přírodní adventuru Samorost 2. Tu doplňuje méně přívětivý survival Project Winter, kde se snažíte porazit chlad a záškodníky, a to v multiplayeru až pro 8 lidí.

Samorost 2
Samorost 2
Samorost 2
Galerie

Na aktivaci obou her máte čas do 25. září 17:00. Následně se znovu vystřídají stráže a vy okusíte třeba východní exorcismus v 2D akčním RPG Eastern Exorcist.

Smarty.cz
Tagy:
zima survival adventura indie hra Point-and-click
Zdroje:
Epic
Hry:
Samorost 2 Project Winter
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 - Shrnutí
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 - Shrnutí
Fight Club #742 – Jsou dlouhé early accessy ke škodě?
Fight Club #742 – Jsou dlouhé early accessy ke škodě?
Nintendo Virtual Boy
Nintendo Virtual Boy
Resident Evil Requiem – Nintendo Switch 2
Resident Evil Requiem – Nintendo Switch 2
Hades II – Launch Trailer
Hades II – Launch Trailer
The Super Mario Galaxy Movie - Oznámení
The Super Mario Galaxy Movie - Oznámení
Hollow Knight: Silksong || GamesPlay
Hollow Knight: Silksong || GamesPlay
Tainted Grail: The Fall of Avalon – Aktualizace 1.1
Tainted Grail: The Fall of Avalon – Aktualizace 1.1
Fight Club #741 – o metroidvaniích: Od Metroidu po Silksong
Fight Club #741 – o metroidvaniích: Od Metroidu po Silksong
Elden Ring Nightreign - Deep of Night
Elden Ring Nightreign - Deep of Night
Pacific Drive: Whispers in the Woods - Oznámení
Pacific Drive: Whispers in the Woods - Oznámení
Halls of Torment - Visit the Boglands
Halls of Torment - Visit the Boglands
Stellaris: Shadows of The Shroud – Příběhová ukázka
Stellaris: Shadows of The Shroud – Příběhová ukázka
Marvel Rivals – 4. sezóna
Marvel Rivals – 4. sezóna
Fight Club #740 – jaká je budoucnost Metal Gearu?
Fight Club #740 – jaká je budoucnost Metal Gearu?
007: First Light – Záběry z hraní
007: First Light – Záběry z hraní
007: First Light – Gameplay Trailer
007: First Light – Gameplay Trailer
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater || GamesPlay
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater || GamesPlay
Kromlech - Deep Dive
Kromlech - Deep Dive
Hell Let Loose: Vietnam – Představení
Hell Let Loose: Vietnam – Představení

Nejnovější články