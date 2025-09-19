Vyzvedněte si zdarma pokračování Samorosta a mrazivý survival

Týden se opět s týdnem sešel a Epic znovu obměnil svou tradiční nabídku her zdarma. Vyzvednout si můžete rovnou dvě, přičemž jednanese jasnou českou stopu.
Amanita zjevně se společností uzavřela nějakou dohodu, protože se v nabídce postupně objevují všechny tituly z jejího portfolia. Tentokrát přišla řada na krásnou přírodní adventuru Samorost 2. Tu doplňuje méně přívětivý survival Project Winter, kde se snažíte porazit chlad a záškodníky, a to v multiplayeru až pro 8 lidí.
Na aktivaci obou her máte čas do 25. září 17:00. Následně se znovu vystřídají stráže a vy okusíte třeba východní exorcismus v 2D akčním RPG Eastern Exorcist.