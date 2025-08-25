Vyzkoušejte frenetickou akci Daemon X Machina: Titanic Scion v demoverzi

Daemon X Machina: Titanic Scion je pokračování povedené mecha akce, kde jste v kovech bojového obleku Arsenal vyrazili do frenetické řeže. Dvojka v tomto ohledu ještě víc šlápne na plyn, akce bude výbušnější a nepřátel snad ještě víc. Jak moc? Nastíní to nedávno vydaná demoverze.
Na všechny platformy dorazila během Gamescomu a nabízí prvních devět kapitol. K dispozici je čistě sólový režim i kooperace až pro tři lidi. Oznámení doprovodila další krátká ukázka s vyhrocenými příběhovými segmenty a střípky přímo z bojiště, z nichž je jasné, že se ani na chvíli nezastavíte.
zdroj: Xseed Games
Na plnou verzi nemusíte po dohrání ukázky čekat moc dlouho, protože vyjde 5. září na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S a Nintendo Switch 2. Mezi změnami oproti jedničce jsou širší možnosti úprav vašeho mecha, kooperace rozšířená i na příběh či noví nepřátelé.