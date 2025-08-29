Vychází čínské akční RPG Lost Soul Aside. Bez recenzí, ale s demem

O akčním RPG Lost Soul Aside od čínského studia Ultizero Games a PlayStationu bylo v poslední době podezřelé ticho. V posledních týdnech se nicméně firmy trochu probudily a začaly připomínat blížící se datum vydání stanovené na dnešek. První zájemci se tak už mohou jít sami přesvědčit, jestli se novinka s příchutí Final Fantasy postaví po bok jiných úspěšných čínských exportů.
Dobrou zprávou ale je, že nemusíte rovnou utrácet peníze. Na PC i PS5 teď najdete bezplatnou demoverzi, která vám dá ochutnat kus z cesty za záchranou hrdinovy sestry i světa a zjistíte, zda skoro 11 let dlouhý vývoj přinesl kýžené ovoce.
zdroj: PlayStation
Vydání hratelné ukázky je důležitým krokem. Kdybyste totiž aktuálně hledali recenze, nepochodili byste. Klíče recenzentům a tvůrcům obsahu autoři zaslali jen s krátkým předstihem, proto nebyl čas na plné zhodnocení. V následujících dnech se nicméně situace jistě napraví.