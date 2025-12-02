Vražedný goblin Styx se nakonec letos nevrátí – ale dobrá zpráva je, že už víme přesné datum, kdy se mistr plížení opět objeví. Styx: Blades of Greed měl původně dorazit v roce 2025, což už bylo vzhledem k blížícímu se konci roku prakticky nemožné. Nový trailer tak potvrzuje odklad a rovnou oznamuje nový termín vydání.
Styx: Blades of Greed vyjde na PC 19. února 2026. Na Steamu se objevila i zpráva psaná přímo „z pohledu“ samotného Styxe, kde si goblin po svém způsobu utahuje z vývojářů – prý si berou pár měsíců navíc, aby všechno odladili, zahladili škrábance a zajistili, že jeho návrat bude chaotický a vychytralý, jak se patří. A že tentokrát půjde o ostřejší dobrodružství hodné jeho špinavých, ale stylových bot.