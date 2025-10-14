Ve filmové adaptaci Pět nocí u Freddyho 2 si zahraje Megan Fox

Hollywoodská hvězda Megan Fox se chystá znovu vtělit do postavy smrtícího stroje, tentokrát v pokračování hororu Pět nocí u Freddyho 2. Na newyorském Comic Conu studio Blumhouse oznámilo, že Fox propůjčí hlas postavě Toy Chica, jedné z animatronických hraček známých z druhého dílu původní hry. Nebude však jediná – do filmu se vrátí i další „hračkové“ verze ikonických robotů.
Toy Freddy dostane hlas od Kellena Goffa a Toy Bonnie namluví MatPat, známý z YouTube kanálu The Game Theorists. Z prvního filmu se vrací také hlavní obsazení: Josh Hutcherson opět ztvární Mikea Schmidta, Piper Rubio jeho sestru Abby, Elizabeth Lail policistku Vanessu Afton a Matthew Lillard vědce a tvůrce vraždících automatů Williama Aftona. Lillard se navíc na plátně znovu potká se svým kolegou ze série Vřískot – Skeetem Ulrichem, jehož role zatím zůstává utajena. Nově se ve filmu objeví i Mckenna Grace a Teo Briones jako dvojice lovců nadpřirozena a herec Wayne Knight, známý ze Seinfelda či Jurského parku, v zatím neodhalené roli.
Film Pět nocí u Freddyho 2 dorazí do kin 5. prosince.