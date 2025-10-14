Ve filmové adaptaci Pět nocí u Freddyho 2 si zahraje Megan Fox
zdroj: Universal Studios

Ve filmové adaptaci Pět nocí u Freddyho 2 si zahraje Megan Fox

14. 10. 2025 10:41 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Hollywoodská hvězda Megan Fox se chystá znovu vtělit do postavy smrtícího stroje, tentokrát v pokračování hororu Pět nocí u Freddyho 2. Na newyorském Comic Conu studio Blumhouse oznámilo, že Fox propůjčí hlas postavě Toy Chica, jedné z animatronických hraček známých z druhého dílu původní hry. Nebude však jediná – do filmu se vrátí i další „hračkové“ verze ikonických robotů.

Blumhouse
Popkult
Filmové Five Nights at Freddy's je obrovským kasovním úspěchem

Toy Freddy dostane hlas od Kellena Goffa a Toy Bonnie namluví MatPat, známý z YouTube kanálu The Game Theorists. Z prvního filmu se vrací také hlavní obsazení: Josh Hutcherson opět ztvární Mikea Schmidta, Piper Rubio jeho sestru Abby, Elizabeth Lail policistku Vanessu Afton a Matthew Lillard vědce a tvůrce vraždících automatů Williama Aftona. Lillard se navíc na plátně znovu potká se svým kolegou ze série Vřískot – Skeetem Ulrichem, jehož role zatím zůstává utajena. Nově se ve filmu objeví i Mckenna Grace a Teo Briones jako dvojice lovců nadpřirozena a herec Wayne Knight, známý ze Seinfelda či Jurského parku, v zatím neodhalené roli.

Film Pět nocí u Freddyho 2 dorazí do kin 5. prosince.

Smarty.cz
Tagy:
film Five Nights At Freddy's Megan Fox
Zdroje:
Blumhouse Productions
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Project Shadowglass - Early Alpha Teaser
Project Shadowglass - Early Alpha Teaser
Fight Club #746 – Moderní válka
Fight Club #746 – Moderní válka
Borderlands 4 - Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day - Teaser
Borderlands 4 - Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day - Teaser
Croc Legend of the Gobbos: Platinum Edition
Croc Legend of the Gobbos: Platinum Edition
Arc Raiders – Předobjednávky
Arc Raiders – Předobjednávky
Dinolords – Uzavřená alfa
Dinolords – Uzavřená alfa
Legacy of Valor – Představení
Legacy of Valor – Představení
Heroes of Might and Magic: Olden Era - Demo
Heroes of Might and Magic: Olden Era - Demo
Crusader Kings III: All Under Heaven - Oznámení
Crusader Kings III: All Under Heaven - Oznámení
Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged - Oznámení
Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged - Oznámení
Outspace - Trailer
Outspace - Trailer
World of Tanks Blitz - The Walking Dead
World of Tanks Blitz - The Walking Dead
Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory
Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory
Aledorn – Rozpracované intro
Aledorn – Rozpracované intro
Frictional Games – Nový projekt
Frictional Games – Nový projekt
Pokémon Legends: Z-A – Důkladné představení
Pokémon Legends: Z-A – Důkladné představení
Fight Club #744 – Dawn of War a Warhammer ve hrách
Fight Club #744 – Dawn of War a Warhammer ve hrách
Fallout: London - Rabbit & Pork DLC Trailer
Fallout: London - Rabbit & Pork DLC Trailer
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – In-Engine ukázka
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – In-Engine ukázka
Join Us – Představení
Join Us – Představení

Nejnovější články