Vampire Survivors a Two Point Museum spojují síly

17. 10. 2025 12:58 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Studio Poncle nedávno představilo velké plány pro Vampire Survivors, ale vzhledem k úspěchu se ještě rozhodlo, že svým obsahem pomůže k obohacení jiných her. Výběr padl na Two Point Museum, kde se ve vaší instituci může objevit postarší Poe Ratcho.

Nejde o jediný díl spolupráce. Experty nově vyšlete do tří lokací z roguelike hitu, konkrétně do Mad Forest, Inlaid Library a Capella Magna. Na expedicích mohou ukořistit tematické artefakty, které dáte na odiv svým návštěvníkům, případně s nimi vybavíte zaměstnance.

zdroj: Two Point Studios

Aktualizace není první spoluprací Two Point Museum s jinou značkou. Dříve vyšel update s obsahem z hororového rybaření hry Dredge. Strategie se navíc už 28. října chystá na Nintendo Switch 2.

