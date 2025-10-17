Vampire Survivors a Two Point Museum spojují síly

Studio Poncle nedávno představilo velké plány pro Vampire Survivors, ale vzhledem k úspěchu se ještě rozhodlo, že svým obsahem pomůže k obohacení jiných her. Výběr padl na Two Point Museum, kde se ve vaší instituci může objevit postarší Poe Ratcho.
Nejde o jediný díl spolupráce. Experty nově vyšlete do tří lokací z roguelike hitu, konkrétně do Mad Forest, Inlaid Library a Capella Magna. Na expedicích mohou ukořistit tematické artefakty, které dáte na odiv svým návštěvníkům, případně s nimi vybavíte zaměstnance.
Aktualizace není první spoluprací Two Point Museum s jinou značkou. Dříve vyšel update s obsahem z hororového rybaření hry Dredge. Strategie se navíc už 28. října chystá na Nintendo Switch 2.