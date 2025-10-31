Užijte si Halloween s dvojitou porcí strachu zdarma na Epicu

Vzhledem k tomu, že je dnes večer Samhain a blíží se i naše Dušičky, vzduchem se line strašidelná atmosféra jako dělaná pro horory. Uvědomují si to i lidé v Epicu, kteří na tento týden zajistili dvojitou porci strachu zdarma.
Týdenní nabídku rozdávaných her tvoří na jedné straně Bendy and the Ink Machine, který míchá pohled z první osoby, akci, hádanky a unikátní stylizaci dětských kreslených seriálů, která vám místní strašení jistojistě trochu zkazí.
Odtajnit ale můžete i lákadla série Five Nights at Freddy's. Konkrétně se pustíte do zajímavého spin-offu Into the Pit, kde budete v pixelartové stylizaci a klasické adventurní hratelnosti prozkoumávat jednotlivá časová období animatronického teroru.
Nabídka tradičně trvá do dalšího čtvrtka, konkrétně do 6. listopadu 17:00. Po výměně si nabídnete humorný počin Felix the Reaper a balíček pro Idle Champions of the Forgotten Realms.