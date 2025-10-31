Užijte si Halloween s dvojitou porcí strachu zdarma na Epicu
zdroj: Joey Drew Studios

Užijte si Halloween s dvojitou porcí strachu zdarma na Epicu

PC

31. 10. 2025 16:17 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Vzhledem k tomu, že je dnes večer Samhain a blíží se i naše Dušičky, vzduchem se line strašidelná atmosféra jako dělaná pro horory. Uvědomují si to i lidé v Epicu, kteří na tento týden zajistili dvojitou porci strachu zdarma.

Týdenní nabídku rozdávaných her tvoří na jedné straně Bendy and the Ink Machine, který míchá pohled z první osoby, akci, hádanky a unikátní stylizaci dětských kreslených seriálů, která vám místní strašení jistojistě trochu zkazí.

zdroj: Archiv

Odtajnit ale můžete i lákadla série Five Nights at Freddy's. Konkrétně se pustíte do zajímavého spin-offu Into the Pit, kde budete v pixelartové stylizaci a klasické adventurní hratelnosti prozkoumávat jednotlivá časová období animatronického teroru.

Nabídka tradičně trvá do dalšího čtvrtka, konkrétně do 6. listopadu 17:00. Po výměně si nabídnete humorný počin Felix the Reaper a balíček pro Idle Champions of the Forgotten Realms.

Tagy:
komiks horor first person animované filmy
Zdroje:
Epic Games Store
Hry:
Bendy and the Ink Machine
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
