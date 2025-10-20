Ústřední píseň videoherní bondovky možná nazpívá slavná popová zpěvačka
007: First Light bude mít všechny propriety pravé bondovky. Kromě charismatického hlavního hrdiny a protřepaného, ale nemíchaného Vesper Martini to bude i ústřední píseň, o kterou se zjevně postará velké popové jméno.

Fanoušci na Redditu si všimli toho, že Lana Del Rey si u Americké společnosti skladatelů, autorů a vydavatelů zaregistrovala píseň zvanou „First Light“. Spojení s videoherní bondovkou zatím není oficiálně potvrzené, stále se může jednat o novou píseň z připravovaného alba pro nový rok, jejíž název je pouze shodou náhod.

zdroj: IO Interactive

Na druhou stranu je třeba uznat, že právě Lana Del Rey by díky svému zpěvu byla skvělou volbou, která by tónově perfektně doplňovala filmové hity od Adele, Tiny Turner nebo Billie Eilish.

Jestli Lanu Del Rey v připravované herní adaptaci skutečně uslyšíme, se s jistotou dozvíme ještě před vydáním hry, které je naplánované na 27. března 2026.

