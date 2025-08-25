Syberia Remastered dorazí v listopadu, podívejte se na porovnání verzí
Syberia Remastered dorazí v listopadu, podívejte se na porovnání verzí

25. 8. 2025

V květnu vývojářsko-vydavatelská společnost Microids odhalila, že chystá návrat vtahujícího světa Benoîta Sokala v podobě oprášené verze prvního dílu kultovní Syberie. Syberia Remastered slíbila začátek příběhu právničky Kate Walker v modernizovaném podání. Jak moc se liší od originálu ukazuje nové video.

Verze od sebe asi nemohou být odlišnější. Obrazovky prošly řádnou obměnou, kterou potvrzuje i kompletní přepracování do 3D prostředí. Samozřejmostí jsou dodatečné efekty, propracovanější nasvícení a zkrátka modernizace, která se snaží držet originálu, ale představuje ho novému publiku.

zdroj: Microids

Video též na konci prozradilo konkrétní datum vydání směřované na 6. listopadu. Jde o den, kdy vyjdou verze pro PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. O týden později bude následovat verze pro headset Meta Quest 3. Našinci možná ocení, že Syberia Remastered nabídne české titulky a konzolové varianty dokonce vyjdou fyzicky s přibalenou knihou ilustrací.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
