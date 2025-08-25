Syberia Remastered dorazí v listopadu, podívejte se na porovnání verzí

V květnu vývojářsko-vydavatelská společnost Microids odhalila, že chystá návrat vtahujícího světa Benoîta Sokala v podobě oprášené verze prvního dílu kultovní Syberie. Syberia Remastered slíbila začátek příběhu právničky Kate Walker v modernizovaném podání. Jak moc se liší od originálu ukazuje nové video.
Verze od sebe asi nemohou být odlišnější. Obrazovky prošly řádnou obměnou, kterou potvrzuje i kompletní přepracování do 3D prostředí. Samozřejmostí jsou dodatečné efekty, propracovanější nasvícení a zkrátka modernizace, která se snaží držet originálu, ale představuje ho novému publiku.
zdroj: Microids
Video též na konci prozradilo konkrétní datum vydání směřované na 6. listopadu. Jde o den, kdy vyjdou verze pro PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. O týden později bude následovat verze pro headset Meta Quest 3. Našinci možná ocení, že Syberia Remastered nabídne české titulky a konzolové varianty dokonce vyjdou fyzicky s přibalenou knihou ilustrací.