Switche 2 se prodalo přes 10 milionů kusů

Podle nejnovějších údajů, které Nintendo zveřejnilo začátkem podzimu, se nového Switche 2 prodalo už 10,3 milionu kusů a zároveň bylo prodáno 20,6 milionu kopií her. Firma také potvrdila, že původní Nintendo Switch překonalo hranici 154 milionů prodaných konzolí a nebezpečně se tak přiblížilo legendárnímu PlayStationu 2, který drží rekord se 160,6 milionu.
A zdá se, že to nejlepší Nintendu teprve čeká. Switch 2 totiž ještě ani naplno nevstoupil do hlavní nákupní sezóny – ta začíná s listopadovým Black Friday, pokračuje Cyber Monday a vrcholí o Vánocích. Právě v tomto období by měl prodej nového modelu vystřelit vzhůru, protože Switch 2 patří mezi nejžádanější vánoční dárky roku 2025.