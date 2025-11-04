Switche 2 se prodalo přes 10 milionů kusů
zdroj: Vlastní

4. 11. 2025 8:49 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Podle nejnovějších údajů, které Nintendo zveřejnilo začátkem podzimu, se nového Switche 2 prodalo už 10,3 milionu kusů a zároveň bylo prodáno 20,6 milionu kopií her. Firma také potvrdila, že původní Nintendo Switch překonalo hranici 154 milionů prodaných konzolí a nebezpečně se tak přiblížilo legendárnímu PlayStationu 2, který drží rekord se 160,6 milionu.

A zdá se, že to nejlepší Nintendu teprve čeká. Switch 2 totiž ještě ani naplno nevstoupil do hlavní nákupní sezóny – ta začíná s listopadovým Black Friday, pokračuje Cyber Monday a vrcholí o Vánocích. Právě v tomto období by měl prodej nového modelu vystřelit vzhůru, protože Switch 2 patří mezi nejžádanější vánoční dárky roku 2025.

Smarty.cz
Tagy:
byznys prodeje nintendo switch 2
Zdroje:
Insider Gaming, Nintendo
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
