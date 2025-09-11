Switch 2 možná uvítá všechny nové hry série ze Resident Evil

Chcete se postavit zombíkům a děsit se i na Switchi 2? Sen se vám dost možná splní. Známý insider s přezdívkou Dusk Golem dorazil s informací, že Capcom chystá porty všech her ze série Resident Evil postavených na RE Enginu.
Díly jsou sice dostupné i na starším bratříčku, jde ale o verze streamované z cloudu. Nové porty by na konzoli měly fungovat nativně. V konkrétním výčtu se zpráva týká Resident Evil VII: Biohazard, Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil Village, Resident Evil 4 a chystaného Resident Evil: Requiem.
(1/2) Yee, they've been working on porting all the RE Engine Resident Evil games to Nintendo Switch 2 for a hot minute now. Requiem should be landing on Nintendo Switch 2 as well. There's grapevine rumor that there's a Nintendo Direct this week & RE7 is going to be there at least https://t.co/fQw5WBjDXz— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) September 9, 2025
Dusk Golem sice přesně neví, kdy se hry na hybridní konzoli objeví, ale slyšel, že na zítřejším Nintendo Directu by se mohl vyskytovat minimálně Resident Evil VII: Biohazard. Jestli se tam skutečně objeví, bude mít protřelý insider zase jednou pravdu.