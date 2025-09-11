Switch 2 možná uvítá všechny nové hry série ze Resident Evil
11. 9. 2025 13:30 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Chcete se postavit zombíkům a děsit se i na Switchi 2? Sen se vám dost možná splní. Známý insider s přezdívkou Dusk Golem dorazil s informací, že Capcom chystá porty všech her ze série Resident Evil postavených na RE Enginu.

Díly jsou sice dostupné i na starším bratříčku, jde ale o verze streamované z cloudu. Nové porty by na konzoli měly fungovat nativně. V konkrétním výčtu se zpráva týká Resident Evil VII: Biohazard, Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil Village, Resident Evil 4 a chystaného Resident Evil: Requiem.

Dusk Golem sice přesně neví, kdy se hry na hybridní konzoli objeví, ale slyšel, že na zítřejším Nintendo Directu by se mohl vyskytovat minimálně Resident Evil VII: Biohazard. Jestli se tam skutečně objeví, bude mít protřelý insider zase jednou pravdu.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
