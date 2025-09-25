Stylizovaná soulsovka Code Vein 2 oznamuje lednové vydání

Code Vein II je pokračování akční RPG s výraznou anime stylizací, kde se ujmete role lovce-revenanta a spolu s tajemnou dívkou Lou cestujete časem, abyste zastavili zkázu světa. V postapokalyptické realitě, kde revenanti a lidé koexistují, se mutanti kvůli hrozbě zvané Luna Rapacis mění v bezduchá monstra nazývaná „Horrors“.
Hra staví na intenzivním boji, propracovaném systému vylepšování postavy, zbraní a schopností. Významnou roli hrají společníci, kteří mohou v boji pomáhat. Datum vydání akční rubačky je stanovené na 30. ledna 2026 na PlayStation 5, Xbox Series X/S a PC.