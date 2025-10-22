Střílečka podle myšáka Mickeyho letošek nestíhá
zdroj: Foto: Fumi Games

22. 10. 2025

Vydavatel PlaySide Publishing a vývojářské studio Fumi Games oznámili odklad své stylizované střílečky Mouse: P.I. for Hire. Původně měla vyjít v roce 2025, nově však dorazí až na začátku roku 2026. Hra vyjde na PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch a PC.

„Víme, že se všichni těšíte na oznámení data vydání Mousee během Galaxies Gaming Showcase. Ještě předtím jsme ale chtěli potvrdit, že jsme se rozhodli posunout vydání z roku 2025 na začátek roku 2026. Podpora, kterou nám po celou dobu projevujete, pro nás znamená strašně moc. Naší nejvyšší prioritou je doručit vám co nejlepší herní zážitek – a právě tento posun nám umožní zajistit, že tomu opravdu dostojíme.“

Mouse zaujala hráče svým jedinečným vizuálním stylem inspirovaným černobílými animáky třicátých let a atmosférou noirových detektivek. Jde o originální mix kreslené estetiky a drsné akce z pohledu první osoby, který si už po prvních ukázkách získal velkou pozornost

FPS animovaná
PlaySide
Jakub Malchárek
