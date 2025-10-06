Středověká střílečka Kingmakers se odkládá jen pár dní před vydáním

Svérázná akce Kingmakers od Redemption Road Games, kde se utkají meče i kulomety, měla vyjít už tuto středu 8. října. Studio ale na poslední chvíli zatáhlo ruční brzdu a oznámilo odklad, prozatím na neurčito.
Oznámení tvrdí, že důvody jsou především technického rázu. Titul je ambiciózní a posouvá hranice dnes už trochu postaršího Unreal Enginu 4. A jelikož studio chce, aby bitvy tisíců vojáků na masivních mapách s otevřenými hrady zvládly fungovat v plynulých 60 snímcích za vteřinu, berou si dodatečný čas pro vývoj.
A Message From the Developers: pic.twitter.com/FsNGbVKBAc— Kingmakers ⚔️ (@Kingmakers_Game) October 3, 2025
„Stručně řečeno – je to neuvěřitelně ambiciózní a nekompromisní hra. Nechceme vynechat žádné plánové funkce jen proto, abychom ji mohli vydat dříve. Naším cílem od samotného začátku bylo vytvořit něco, co se na trhu nevyskytuje, a to s ohledem na hratelnost, měřítko, rozmáchlost i interaktivitu,“ stojí v prohlášení.
Vzhledem k neurčitému novému datu vydání není jasné, jak dlouho budou na Kingmakers zájemci čekat. Jisté nicméně je, že nejdříve vyjde předběžný přístup pro PC.