Stellar Blade v upatu dostává nové epilogy. Připravují půdu pro pokračování?

Studio Shift Up znovu potěšilo hráče akčního hitu Stellar Blade. Jen týden po předchozí aktualizaci dorazil další bezplatný obsahový update, který tentokrát přidává tři nové epilogy – po jednom pro každé z původních zakončení hry.
Podle vývojářů ukazují epilogy další osudy hlavní hrdinky Eve a obyvatel města Xion poté, co se uzavřel hlavní příběh. Jde o zajímavé rozšíření, které fanouškům nabízí náhled do budoucnosti světa. Spekuluje se, že tím Shift Up možná nenápadně připravuje půdu pro již dříve potvrzené pokračování.
Zatímco PS5 hráči získají nové příběhové scény, zbytek aktualizace se zaměřuje spíše na PC verzi. Mezi změnami je například vylepšení foto módu, kdy se snímky nyní ukládají do dedikované složky, nebo oprava chyby, která blokovala postup v misi „Strange Signal“.