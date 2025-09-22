Stellar Blade možná spojí síly se Silent Hillem

Silent Hill f sklízí skvělá hodnocení, takže se za pár dní hororový fanoušci mají na co těšit. Zjevně nejen v rámci zmíněného titulu, ale rovněž ve světě korejské akce Stellar Blade.
Studio Shift Up na sociálních sítích sdílelo tajemný hororový obrázek, který atmosférou a drolícími se zdmi působí jako něco, co přímo vypadlo ze Silent Hillu. A jelikož popisek zní „za týden“, fanoušci už začali čile spekulovat, že se do divoké akční řeže chystá obsah s nádechem japonské tryzny.
Vzhledem k tomu, že se blíží Halloween, je samozřejmě možné, že jde o spolupráci s jinou značkou, případně jenom půjde o strašidelný limitovaný event. Vizuál je ale natolik specifický, že bych se divil, kdyby se do hry nakonec nepodívala nepropustná mlha a znějící sirény.