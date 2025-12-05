Splitgate 2 to zkusí znovu v půlce prosince

Studio 1047 v létě vrátilo free-to-play střílečku Splitgate 2 do bety, ukončilo provoz serverů pro jedničku a propustilo část svých zaměstnanců. Důvodem byla negativní odezva hráčů na hru. Od té doby na spojení Halo a Portalu pracovali, aby ho ještě letos mohli vrátit zpět pod novým jménem.
Dvojka se přejmenovala na Splitgate: Arena Reloaded a včera ukončila svou beta sezónu, aby mohla 17. prosince začít znovu naostro. Tvůrci překopali řadu zásadních systémů, takže změny poznáte v pohybu, střílení i postupu, čímž se údajně dosáhlo nejlepšího spojení jedničky a dvojky.
Někoho může zarazit absence frakcí a speciálních schopností, které nahradily dočasné power-upy měnící dynamiku do podoby tradičnější arénové střílečky. Kritizované mikrotransakce jsou o poznání mírnější, stejně jako systém hodnocených zápasů.
Splitgate: Arena Reloaded vyjde v plné verzi s pěti novými mapami, šesti přepracovanými, třemi dodatečnými základními zbraněmi a railgunem. Úpravy chtějí přinést více odladěný výsledek, který si zdarma zahrajete na PC, PlayStationu i Xboxu. V případě dalšího neúspěchu je pravděpodobné, že půjde o konec studia.