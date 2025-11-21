Slast z bolesti je hlavním tématem nové ukázky videoherního Hellraisera

Clive Barker’s Hellraiser: Revival chce být těžko přístupnou hrou, která klade otázku, kde se mažou hranice mezi bolestí a rozkoší. Šárka se o tom přesvědčila na Gamescomu, a teď si to s novou ukázkou můžete připomenout i vy.
Záběry doprovázené hlasem Douga Bradleyho, který nadaboval Pinheada, ukazují nepěkné výjevy, kterých bude tahle singplayerová příběhovka jistě plná. Herní Hellraiser si ponechává známou kombinaci gotiky a techna plnou latexu, ale do rovnice přidává nový příběh Aidena, který se pokusí svou přítelkyni zachránit před nástrahami pekla.
Jak je vidno, v cestě mu nebudou stát jenom Cenobiti, ale také sexuální devianti, fanatičtí uctívači a další monstrozity. Revival nebude jenom cestou plnou hádanek, ale i akce, v níž využijete chladné i střelné zbraně, ale hlavně démonické schopnosti.
Hororový brak vyjde někdy v průběhu příštího roku na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.