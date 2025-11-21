zdroj: Saber Interactive

Slast z bolesti je hlavním tématem nové ukázky videoherního Hellraisera

21. 11. 2025 13:40 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Clive Barker’s Hellraiser: Revival chce být těžko přístupnou hrou, která klade otázku, kde se mažou hranice mezi bolestí a rozkoší. Šárka se o tom přesvědčila na Gamescomu, a teď si to s novou ukázkou můžete připomenout i vy.

Záběry doprovázené hlasem Douga Bradleyho, který nadaboval Pinheada, ukazují nepěkné výjevy, kterých bude tahle singplayerová příběhovka jistě plná. Herní Hellraiser si ponechává známou kombinaci gotiky a techna plnou latexu, ale do rovnice přidává nový příběh Aidena, který se pokusí svou přítelkyni zachránit před nástrahami pekla.

Jak je vidno, v cestě mu nebudou stát jenom Cenobiti, ale také sexuální devianti, fanatičtí uctívači a další monstrozity. Revival nebude jenom cestou plnou hádanek, ale i akce, v níž využijete chladné i střelné zbraně, ale hlavně démonické schopnosti.

Hororový brak vyjde někdy v průběhu příštího roku na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
