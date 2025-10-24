Skvělý remake System Shocku míří na Switch
Skvělý remake System Shocku míří na Switch

PlayStation 4 PC Xbox One PS4 Pro Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series

24. 10. 2025 12:37 | autor: Ondřej Partl

Shodan asi ráda nebude, ale brzy proti ní budete bojovat i na dalších platformách. Renomované studio Nightdive oznámilo, že jejich velebený System Shock Remake brzy vyjde na Nintendo Switch 1 a 2.

Ke zprávě přiložilo krátkou ukázku, která mimo jiné potvrdila, že jedno z nejvlivnějších akčních RPG historie na novější konzoli nabídne rozlišení 1080p, 60 snímků za vteřinu a podporu ovládání v režimu myši. Obě verze se budou pyšnit využitím pohybového senzoru pro míření.

zdroj: Nightdive Studios

I když cena ani přesné datum vydání potvrzené nebyly, tým slibuje, že na kartě najdete plnou hru a nemusíte stahovat nic navíc. Čekání vám může zkrátit System Shock 2: 25th Anniversary Remaster, který na první Switch vyšel v červenci.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz.
Nejnovější články