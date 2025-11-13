Silent Hill f přidává novou obtížnost a přeskočitelné pasáže v New Game+

Silent Hill f dostává svou dosud největší aktualizaci. Vývojáři vydali patch 1.10, který přidává novou obtížnost, možnost přeskočit vybrané pasáže v New Game+ a řeší řadu nepříjemných chyb.
Největší novinkou je obtížnost soubojů Casual pro hráče, kteří se chtějí soustředit spíše na příběh než na boj. Dostupná je při spuštění nové hry i v New Game+. Pokud hrajete na vyšší obtížnost a několikrát zemřete, hra vám Casual sama nabídne.
Do New Game+ navíc přibylo i volitelné přeskočení některých části hry – konkrétně úseku po řešení nástěnné hádanky a před probuzením Hinako v Temné svatyni. Znamená to ale, že přijdete o předměty z dané sekce a nezískáte některé achievementy. Na větvení příběhu ani konce to však vliv nemá.
Kromě toho aktualizace balancuje i některé další prvky: Hinako se rychleji zotavuje ze sprintu, v několika pasážích je méně povinných soubojů a celkově se snížil počet nepřátel. Patch zároveň řeší některé palčivé bugy jako duplikaci postav v cutscénách, nezobrazující se ikonky interakcí a chyby v deníku v New Game+.
Silent Hill f vyšel na PC, PS5 a Xbox Series X/S.