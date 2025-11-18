Série Horizon zřejmě pokořila 40 milionů prodaných kopií

Představení akčního MMO Horizon Steel Frontiers vyvolalo mezi fanoušky otázky, zda je tahle budoucnost pro sérii správnou cestou. Z pohledu PlayStationu však dává smysl udržovat značku v chodu – zvlášť pokud se potvrdí nová, zatím neoficiální čísla prodejů.
Podle korejského článku totiž série Horizon překročila hranici 40 milionů prodaných kopií. Informace zatím není oficiální, ale pokud je pravdivá, značka od července přidala další dva miliony kusů. Poslední potvrzená cifra pocházela z aktuální právní pře mezi Sony a Tencentem ohledně projektu Light of Motiram, kde se uvádělo 38 milionů prodaných kopií.
Údaj o čtyřiceti milionech se prý objevil ve zprávě navazující na oznámení Horizon Steel Frontiers, kde spolupracující NCSoft chystanou novinku vyzdvihoval do nebes. Pokud se čísla potvrdí, Horizon se pevně zařadí mezi nejúspěšnější značky PlayStationu po bok The Last of Us, Uncharted nebo Spider-Mana.