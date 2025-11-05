Satisfactory vychází na konzolích

Oceňovaný průmyslový simulátor Satisfactory oficiálně dorazil na konzole. Díky spolupráci s vývojáři z Fishlabs si hru poprvé mohou vyzkoušet i hráči na PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Titul, který si na PC vydobyl obrovskou popularitu, nabízí stejný komplexní zážitek i na konzolích. Hráči se tak mohou pustit do budování obřích továren, optimalizace výrobních linek a průzkumu mimozemských krajin – tentokrát ale z pohodlí obýváku.
Satisfactory se po pěti letech v předběžném přístupu dočkalo plné verze 1.0 v roce 2024 a od té doby se stalo jedním z pilířů žánru simulačních a budovatelských her. Kritici i komunita jej chválí za precizní systém automatizace, svobodu při stavbě a téměř neomezené možnosti optimalizace. Konzolová verze přináší nejen kompletní obsah z PC, ale také úpravy na míru konzolím, včetně plné podpory cross-playe mezi PlayStationem 5 a Xboxem Series X/S. Hráči tak mohou v kooperaci vytvářet složité výrobní komplexy napříč platformami a společně posouvat hranice průmyslového inženýrství ve vesmíru FICSIT.