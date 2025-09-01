Rozjedete Lords of the Fallen II? Na PC budou zprvu opět exkluzivitou Epicu

Gotická řežba Lords of the Fallen II se světu představila během letošního Gamescomu. CI Games chtějí navázat na předchozí soulsovku výraznou stylizací, brutalitou a vlastním pojetím temného fantasy světa. Na PC se ale při vydání podívá pouze v rámci Epic Games Store.
Studio potvrdilo exkluzivitu společně s podmínkou, že k hraní bude vyžadovaný účet u společnosti Epic. Jedním dechem je ale třeba doplnit, že podobná situace nastala i u jedničky, která se na Steam podívala až časem.
Na produktové stránce se navíc už dočtete i oficiální systémové požadavky. Na minimální detaily budete potřebovat procesor Intel i5 8400 či AMD Ryzen 5 2600, grafickou kartu GeForce RTX 2060 nebo Radeon RX 5700 a 12 GB operační paměti.
Doporučené hardwarové nároky nejsou zas tak velkým skokem, objevují se mezi nimi procesory i7 8700 a Ryzen 5 3600, 16 GB RAM a karty o síle GeForce RTX 3080 či Radeon RX 6800 XT. V obou případech se ale podle oficiálních informací neobejdete bez Windows 11.
Lords of the Fallen II vyjde v průběhu příštího roku. Na pokračování soulsovky se mohou těšit také majitelé PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S.