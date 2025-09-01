Rozjedete Lords of the Fallen II? Na PC budou zprvu opět exkluzivitou Epicu
Rozjedete Lords of the Fallen II? Na PC budou zprvu opět exkluzivitou Epicu

PC PlayStation 5 Xbox Series

1. 9. 2025

Gotická řežba Lords of the Fallen II se světu představila během letošního Gamescomu. CI Games chtějí navázat na předchozí soulsovku výraznou stylizací, brutalitou a vlastním pojetím temného fantasy světa. Na PC se ale při vydání podívá pouze v rámci Epic Games Store.

Studio potvrdilo exkluzivitu společně s podmínkou, že k hraní bude vyžadovaný účet u společnosti Epic. Jedním dechem je ale třeba doplnit, že podobná situace nastala i u jedničky, která se na Steam podívala až časem.

Na produktové stránce se navíc už dočtete i oficiální systémové požadavky. Na minimální detaily budete potřebovat procesor Intel i5 8400 či AMD Ryzen 5 2600, grafickou kartu GeForce RTX 2060 nebo Radeon RX 5700 a 12 GB operační paměti.

Doporučené hardwarové nároky nejsou zas tak velkým skokem, objevují se mezi nimi procesory i7 8700 a Ryzen 5 3600, 16 GB RAM a karty o síle GeForce RTX 3080 či Radeon RX 6800 XT. V obou případech se ale podle oficiálních informací neobejdete bez Windows 11.

Lords of the Fallen II vyjde v průběhu příštího roku. Na pokračování soulsovky se mohou těšit také majitelé PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S.

Nejnovější články