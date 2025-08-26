Rockové legendy rozpoutají koncert ve World of Tanks
26. 8. 2025 14:10 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

World of Tanks Modern Armor spouští třetí ročník Metal Festu a tentokrát půjde o pořádný rock’n’roll. Do hry dorazila kapela Kiss, která přináší speciální obsah inspirovaný svou ikonickou image. Od 26. srpna do 15. září čekají hráče dvě výzvy plné odměn, nový PvE režim „Rush the Stage“ na speciální mapě a každodenní bonusy.

Hlavním lákadlem jsou čtyři prémiové tanky pojmenované podle členů Kiss – The Demon, The Starchild, The Spaceman a The Catman. Každý z nich má unikátní schopnosti a v garáži se navíc rozezní hit „Rock and Roll All Nite“. Členové kapely se objevují i jako 3D velitelé s vlastním dabingem, nechybí ani tematické úpravy garáže, emblémy či nápisy, díky nimž se každá bitva změní v koncertní show.

Nový režim „Rush the Stage“ nabídne týmové bitvy, kde hráči budou obsazovat základny a ničit nepřátele pro zisk bodů – vítězí ten, kdo jako první dosáhne tisícovky. Kiss se do World of Tanks Modern Armor vrátili s velkou dávkou rockové extravagance.

