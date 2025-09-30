Retro arkáda Terminator 2D: No Fate hlásí měsíční odklad
zdroj: Bitmap Bureau

Retro arkáda Terminator 2D: No Fate hlásí měsíční odklad

PlayStation 4 PC Xbox One PS4 Pro Switch Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series

30. 9. 2025 10:43 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Nová arkáda Terminator 2D: No Fate, která si už při odhalení získala srdce fanoušků retro her, si nakonec dá na čas. Hráči se jí měli dočkat už 31. října, ale vydavatel Reef Entertainment oznámil odklad – hra vyjde až 26. listopadu. Důvod je překvapivě prostý: zpoždění dodávek a globální finanční turbulence.

1702206-terminator-2d-no-fate-oznameni-original
Terminator 2D: NO FATE
Terminator 2D: NO FATE
Galerie

Podle vyjádření vydavatele se kvůli změnám v celních sazbách a mezinárodních obchodech opozdila výroba a doprava fyzických edic. A protože se Reef rozhodli vydat digitální i fyzické verze současně, platí nový termín pro všechny platformy po celém světě. Odklad tak zasáhne i speciální sběratelské edice, na které se těšili fanoušci velkých krabicových edic.

Smarty.cz
Tagy:
retro 2D Terminator
Zdroje:
Reed Entertainment
Hry:
Terminator 2D: NO FATE
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
