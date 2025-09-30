Retro arkáda Terminator 2D: No Fate hlásí měsíční odklad

Nová arkáda Terminator 2D: No Fate, která si už při odhalení získala srdce fanoušků retro her, si nakonec dá na čas. Hráči se jí měli dočkat už 31. října, ale vydavatel Reef Entertainment oznámil odklad – hra vyjde až 26. listopadu. Důvod je překvapivě prostý: zpoždění dodávek a globální finanční turbulence.
Podle vyjádření vydavatele se kvůli změnám v celních sazbách a mezinárodních obchodech opozdila výroba a doprava fyzických edic. A protože se Reef rozhodli vydat digitální i fyzické verze současně, platí nový termín pro všechny platformy po celém světě. Odklad tak zasáhne i speciální sběratelské edice, na které se těšili fanoušci velkých krabicových edic.