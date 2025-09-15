Resident Evil Requiem a další díly skutečně zamíří i na Switch 2

Minulý týden se objevily spekulace, že by všechny moderní díly série Resident Evil mohly dorazit i na Nintendo Switch 2. Následný Nintendo Direct část domněnky potvrdil, když oznámil příchod rovnou tří dílů včetně chystaného Resident Evil Requiem.
Nervy drásající hororové sevření si majitelé konzole užijí ve stejný den jako zbytek osazenstva 27. února 2026. Půjde o nativní port, takže ke hraní není potřeba občas nespolehlivé streamování z cloudu. Jak už nicméně představuje přiložená ukázka, je třeba počítat s trochu nižší grafickou kvalitou.
zdroj: Nintendo
Tím to ovšem nekončí, Horste. Ve stejný den na Switch 2 vyjdou ještě Resident Evil VII: Biohazard a Resident Evil Village. Oboje si zakoupíte rovnou ve zlatých edicích, jejichž součástí jsou i všechny přídavky. Znovu platí, že verze budou nativní, takže vystřídají dosavadní cloudové varianty.