Remaster Warhammer 40,000: Dawn of War obdržel update s achievementy
zdroj: Relic Entertainment

Remaster Warhammer 40,000: Dawn of War obdržel update s achievementy

PC

24. 11. 2025 9:46 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

S remasterem skvělé strategie z temnochmurného univerza Warhammer 40,000: Dawn of War jsem přes léto strávil několik skvělých hodin. Výborný návrat do zlaté éry real time strategií. Definitivní edice teď zavdala další důvod kompletistům se k ní vráti – konkrétně hned 109 důvodů.

Warhammer 40,000: Dawn of War IV
Dojmy z hraní
Dojmy z Gamescomu: Ve jménu Císaře jsme v Dawn of War IV naklepali orky i Nekrony

Pokud máte za sebou desítky průchodů Dark Crusade nebo Winter Assaultu, víte, že se v téhle RTS legendě sice dalo vyhrát všechno možné, ale nikdy jste za to nedostali žádné virtuální metálky. To se mění s updatem remasteru, který do hry přidává 109 achievementů. Některé odměny padají za vítězství se všemi rasami ve skirmishi i multiplayeru, další za projetí jednotlivých kampaní včetně různých koncovek. Nechybí ani tematické úkoly typu zabití 666 mariňáků, pokud zrovna hrajete za Chaos.

Zkrátka, pokud jste potřebovali důvod vrátit se po letech zpátky do Dawn of War, tady ho máte servírovaný na zlatém talíři.

Smarty.cz
Tagy:
strategie fantasy warhammer
Zdroje:
Relic Entertainment
Hry:
Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Fight Club #751 – Kdo vyhraje The Game Awards 2025?
Fight Club #751 – Kdo vyhraje The Game Awards 2025?
Raji: Kaliyuga – Odhalení
Raji: Kaliyuga – Odhalení
Tides of Annihilation – Premiéra hratelnosti
Tides of Annihilation – Premiéra hratelnosti
Zoopunk – Oznámení
Zoopunk – Oznámení
Vampire Crawlers – Představení
Vampire Crawlers – Představení
Armatus – Oznámení
Armatus – Oznámení
Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes – Záběry z hraní
Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes – Záběry z hraní
Mafia: The Old Country – Volná jízda
Mafia: The Old Country – Volná jízda
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
Ghost of Yótei – New Game+
Ghost of Yótei – New Game+
GreedFall 2 – Druhý velký update
GreedFall 2 – Druhý velký update
Back in Service – 17. listopadu
Back in Service – 17. listopadu
Arc Raiders – North Line
Arc Raiders – North Line
The Blood of Dawnwalker – Záběry z hraní 2
The Blood of Dawnwalker – Záběry z hraní 2
Red Dead Redemption – Nové porty
Red Dead Redemption – Nové porty
Fallout - Trailer na 2. sérii
Fallout - Trailer na 2. sérii
Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition - Launch Trailer
Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition - Launch Trailer
Horizon Steel Frontiers - Oznámení
Horizon Steel Frontiers - Oznámení
Fight Club #750 – Anno 117 a Řím ve hrách
Fight Club #750 – Anno 117 a Řím ve hrách
The Super Mario Galaxy Movie – Trailer
The Super Mario Galaxy Movie – Trailer

Nejnovější články