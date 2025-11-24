Remaster Warhammer 40,000: Dawn of War obdržel update s achievementy

S remasterem skvělé strategie z temnochmurného univerza Warhammer 40,000: Dawn of War jsem přes léto strávil několik skvělých hodin. Výborný návrat do zlaté éry real time strategií. Definitivní edice teď zavdala další důvod kompletistům se k ní vráti – konkrétně hned 109 důvodů.
Pokud máte za sebou desítky průchodů Dark Crusade nebo Winter Assaultu, víte, že se v téhle RTS legendě sice dalo vyhrát všechno možné, ale nikdy jste za to nedostali žádné virtuální metálky. To se mění s updatem remasteru, který do hry přidává 109 achievementů. Některé odměny padají za vítězství se všemi rasami ve skirmishi i multiplayeru, další za projetí jednotlivých kampaní včetně různých koncovek. Nechybí ani tematické úkoly typu zabití 666 mariňáků, pokud zrovna hrajete za Chaos.
Zkrátka, pokud jste potřebovali důvod vrátit se po letech zpátky do Dawn of War, tady ho máte servírovaný na zlatém talíři.