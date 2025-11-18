Podívejte se na první fotky z natáčení The Legend of Zelda
zdroj: Nintendo

Wii U Switch Switch 2

18. 11. 2025 11:45 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Filmová adaptace značky The Legend of Zelda teprve před pár dny začala s natáčením na krásném Novém Zélandu a Šigeru Mijamoto už servíruje první fotky krásné přírody a ústřední dvojice.

Na sdílených snímcích sedí Zelda a Link na rozlehlé zelené louce. Zelda v podání Bo Bragason má na sobě modrou tuniku, na zádech toulec šípů a v ruce třímá luk. Link s tváří Benjamina Evana Ainswortha je oblečený v charakteristické zelené tunice, leč mu zatím chybí jeho ikonický meč.

Mijamoto současně fanoušky vyzval k trpělivosti, protože premiéra filmu se chystá až na 6. května 2027. Do té doby ale jistě dorazí další fotky a hlavně ukázky, které současně prozradí kousky o adaptovaném příběhu. Režírující Wes Ball nicméně v minulosti přiznal, že by chtěl z filmové Zeldy udělat „hraného Mijazakiho“. Snad se mu to povede.

Smarty.cz
Tagy:
akční fantasy RPG adventura logická otevřený svět Zelda
Zdroje:
Variety, Sony Pictures, Nintendo
Hry:
The Legend of Zelda: Breath of the Wild The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
