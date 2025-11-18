Podívejte se na první fotky z natáčení The Legend of Zelda

Filmová adaptace značky The Legend of Zelda teprve před pár dny začala s natáčením na krásném Novém Zélandu a Šigeru Mijamoto už servíruje první fotky krásné přírody a ústřední dvojice.
Na sdílených snímcích sedí Zelda a Link na rozlehlé zelené louce. Zelda v podání Bo Bragason má na sobě modrou tuniku, na zádech toulec šípů a v ruce třímá luk. Link s tváří Benjamina Evana Ainswortha je oblečený v charakteristické zelené tunice, leč mu zatím chybí jeho ikonický meč.
Mijamoto současně fanoušky vyzval k trpělivosti, protože premiéra filmu se chystá až na 6. května 2027. Do té doby ale jistě dorazí další fotky a hlavně ukázky, které současně prozradí kousky o adaptovaném příběhu. Režírující Wes Ball nicméně v minulosti přiznal, že by chtěl z filmové Zeldy udělat „hraného Mijazakiho“. Snad se mu to povede.