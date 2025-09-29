Pár dní po vydání slaví Silent Hill f milion

Silent Hill f je po dlouhých letech pořádný nový díl z etablované hororové série, který sbírá kritické ovace, přitom sérii posouvá odlišným směrem. Mlha je řádně hustá, fanoušci spokojení a pravděpodobně bude i Konami, které oznámilo brzké dosažení prodejního milníku.
Hororovka vyšla minulý týden 25. září a jen o čtyři dny později společnost hrdě hlásí přes milion prodaných kopií napříč všemi platformami. Údajně jde o potvrzení toho, že je značka zpět v plné síle a potvrzuje svůj kultovní status.
Jak moc, to ukážou až následující týdny a prodejní výdrž. S ohledem na kvality však není třeba debatovat. Sám Kuba Malchárek v recenzi potvrzuje, že se odvážný krok mimo titulní město vyplatil, příběh je silný a design monster nadále parádní.
Nejde však o jediný úspěch Konami v nedávné době. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater na milion prodaných kopií dosáhl už v den svého vydání, což ukazuje slušná předobjednávková čísla pro jinak povedenou aktualizaci špionážního thrilleru.