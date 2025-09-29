Pár dní po vydání slaví Silent Hill f milion
zdroj: Konami

Pár dní po vydání slaví Silent Hill f milion

PC PlayStation 5 Xbox Series

29. 9. 2025 14:10 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Silent Hill f je po dlouhých letech pořádný nový díl z etablované hororové série, který sbírá kritické ovace, přitom sérii posouvá odlišným směrem. Mlha je řádně hustá, fanoušci spokojení a pravděpodobně bude i Konami, které oznámilo brzké dosažení prodejního milníku.

Hororovka vyšla minulý týden 25. září a jen o čtyři dny později společnost hrdě hlásí přes milion prodaných kopií napříč všemi platformami. Údajně jde o potvrzení toho, že je značka zpět v plné síle a potvrzuje svůj kultovní status.

zdroj: Vlastní

Jak moc, to ukážou až následující týdny a prodejní výdrž. S ohledem na kvality však není třeba debatovat. Sám Kuba Malchárek v recenzi potvrzuje, že se odvážný krok mimo titulní město vyplatil, příběh je silný a design monster nadále parádní.

Nejde však o jediný úspěch Konami v nedávné době. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater na milion prodaných kopií dosáhl už v den svého vydání, což ukazuje slušná předobjednávková čísla pro jinak povedenou aktualizaci špionážního thrilleru.

Smarty.cz
Tagy:
horor
Zdroje:
Konami
Hry:
Silent Hill f
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Join Us – Představení
Join Us – Představení
Huntsman – Ukázka
Huntsman – Ukázka
Call of Duty: Black Ops 7 – Zombies
Call of Duty: Black Ops 7 – Zombies
007: First Light – Gemma Chan
007: First Light – Gemma Chan
Age of Mythology: Retold – Heavenly Spear – Datum vydání
Age of Mythology: Retold – Heavenly Spear – Datum vydání
Hades II || GamesPlay
Hades II || GamesPlay
Forza Horizon 6 - Teaser Trailer | Tokyo Game Show 2025
Forza Horizon 6 - Teaser Trailer | Tokyo Game Show 2025
Deus Ex Remastered - Oznámení
Deus Ex Remastered - Oznámení
Saros - Gameplay Trailer
Saros - Gameplay Trailer
Marvel’s Wolverine - Gameplay Trailer
Marvel’s Wolverine - Gameplay Trailer
Fight Club #743 – Hororová renesance
Fight Club #743 – Hororová renesance
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - Oznámení
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - Oznámení
Age of Empires II: DE - Chronicles: Alexander the Great - Trailer
Age of Empires II: DE - Chronicles: Alexander the Great - Trailer
Silent Hill f || GamesPlay
Silent Hill f || GamesPlay
OD - KNOCK Teaser Trailer
OD - KNOCK Teaser Trailer
The House of Tesla – Ukázka k vydání
The House of Tesla – Ukázka k vydání
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 - Shrnutí
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 - Shrnutí
Fight Club #742 – Jsou dlouhé early accessy ke škodě?
Fight Club #742 – Jsou dlouhé early accessy ke škodě?
Nintendo Virtual Boy
Nintendo Virtual Boy
Resident Evil Requiem – Nintendo Switch 2
Resident Evil Requiem – Nintendo Switch 2

Nejnovější články