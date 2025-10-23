Nová česká hra Bajka vás zavede do snů zvířat. Dvojnásobný finalista IGF zve na snovou jízdu
zdroj: Hangonit

Nová česká hra Bajka vás zavede do snů zvířat. Dvojnásobný finalista IGF zve na snovou jízdu

PC

23. 10. 2025 15:10 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

Bajka
Bajka
Bajka
Galerie

Po téměř třech letech vývoje vychází Bajka, nová česká hra od Vladimíra Kudělky (Afterglitch), dostupná v zaváděcí slevě na Steamu za 8,77 eur (213 korun). Zve do snů zvířat, kde se mísí klidné okamžiky s dobrodružstvím a fantastickými světy inspirovanými hvězdami a představivostí. V roli jelena se proběhnete snovou krajinou, setkáte s rozličnými zvířaty a nahlédnete do jejich bizarních snů.

Jak Kudělka uvedl v rozhovoru pro magazín CzechCrunch, při tvorbě čerpal inspiraci z cestování po San Francisku, obalu na kufr od manželky a oscarového animovaného filmu Chlapec, krtek, liška a kůň.

 

Vladimír Kudělka, dvojnásobný finalista prestižních cen IGF, se v Bajce opět zaměřuje na audiovizuální atmosféru, interaktivitu a lyričnost, kterou podle něj mainstreamová produkce často postrádá. Autor zároveň zmiňuje, že i přes své experimenty je běžným hráčem, který si užívá moderní tituly jako Battlefield 6, a zároveň upozorňuje na současné výzvy kreativních her na platformách jako Steam. Bajka tak slibuje unikátní kombinaci snového vizuálu, inovativní hratelnosti a českého výtvarného umu.

Smarty.cz
Tagy:
explorativní adventura atmosférická odpočinkové
Zdroje:
Czech Crunch, Hangonit
Hry:
Bajka
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Battlefield 6: Season 1 - Gameplay Trailer
Battlefield 6: Season 1 - Gameplay Trailer
No Man's Sky - Breach Trailer
No Man's Sky - Breach Trailer
Fight Club #747 – Bloodlines 2 a jiní krvesajové
Fight Club #747 – Bloodlines 2 a jiní krvesajové
Stalker 2: Heart of Chornobyl — PS5 Gameplay Trailer
Stalker 2: Heart of Chornobyl — PS5 Gameplay Trailer
Anno 117: Pax Romana – Podrobné představení
Anno 117: Pax Romana – Podrobné představení
Two Point Museum x Vampire Survivors
Two Point Museum x Vampire Survivors
Project Shadowglass - Early Alpha Teaser
Project Shadowglass - Early Alpha Teaser
Fight Club #746 – Moderní válka
Fight Club #746 – Moderní válka
Borderlands 4 - Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day - Teaser
Borderlands 4 - Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day - Teaser
Croc Legend of the Gobbos: Platinum Edition
Croc Legend of the Gobbos: Platinum Edition
Arc Raiders – Předobjednávky
Arc Raiders – Předobjednávky
Dinolords – Uzavřená alfa
Dinolords – Uzavřená alfa
Legacy of Valor – Představení
Legacy of Valor – Představení
Heroes of Might and Magic: Olden Era - Demo
Heroes of Might and Magic: Olden Era - Demo
Crusader Kings III: All Under Heaven - Oznámení
Crusader Kings III: All Under Heaven - Oznámení
Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged - Oznámení
Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged - Oznámení
Outspace - Trailer
Outspace - Trailer
World of Tanks Blitz - The Walking Dead
World of Tanks Blitz - The Walking Dead
Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory
Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory
Aledorn – Rozpracované intro
Aledorn – Rozpracované intro

Nejnovější články