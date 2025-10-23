Nová česká hra Bajka vás zavede do snů zvířat. Dvojnásobný finalista IGF zve na snovou jízdu

Po téměř třech letech vývoje vychází Bajka, nová česká hra od Vladimíra Kudělky (Afterglitch), dostupná v zaváděcí slevě na Steamu za 8,77 eur (213 korun). Zve do snů zvířat, kde se mísí klidné okamžiky s dobrodružstvím a fantastickými světy inspirovanými hvězdami a představivostí. V roli jelena se proběhnete snovou krajinou, setkáte s rozličnými zvířaty a nahlédnete do jejich bizarních snů.
Jak Kudělka uvedl v rozhovoru pro magazín CzechCrunch, při tvorbě čerpal inspiraci z cestování po San Francisku, obalu na kufr od manželky a oscarového animovaného filmu Chlapec, krtek, liška a kůň.
Vladimír Kudělka, dvojnásobný finalista prestižních cen IGF, se v Bajce opět zaměřuje na audiovizuální atmosféru, interaktivitu a lyričnost, kterou podle něj mainstreamová produkce často postrádá. Autor zároveň zmiňuje, že i přes své experimenty je běžným hráčem, který si užívá moderní tituly jako Battlefield 6, a zároveň upozorňuje na současné výzvy kreativních her na platformách jako Steam. Bajka tak slibuje unikátní kombinaci snového vizuálu, inovativní hratelnosti a českého výtvarného umu.