Nominace na letošní The Game Awards se dozvíme v pondělí

14. 11. 2025 14:50 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Rok se s rokem sešel, takže pomalu nastává čas nejlepším hrám letoška rozdat ocenění. Nejprestižnějšími herními cenami jsou samozřejmě The Game Awards, které bude letos Geoff Keighley rozdávat v noci na 12. prosince za doprovodu haldy nových oznámení.

Slavnostnímu večeru nicméně předchází hlasování. Abyste mohli hlasovat, potřebujete znát adepty na vítěze v 29 kategoriích. Právě ty se dozvíte už v pondělí 17. listopadu v 18 hodin, kdy známý videoherní moderátor nominace představí během samostatného vysílání.

Pro připomenutí uvedeme, že nominace jsou v rukou odborné poroty, kam spadají herní média (včetně toho našeho), ale i tvůrci obsahu. Výsledky pak z drtivé většiny ovlivní porota, ale svou trošku do mlýna přidají i fanoušci, kteří budou hlasovat na oficiálních stránkách.

Každopádně máte už jenom pár dní na to spekulovat, kdo by letos mohl být horkým adeptem na okřídlenou sošku. Dostane ji Clair Obscur: Expedition 33, Kingdom Come: Deliverance 2, či snad černý kůň podzimu Arc Raiders? Diskuzní ring volný!

Ondřej Partl
