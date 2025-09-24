Nioh 3 má datum vydání. Do temného Japonska se vydáme v únoru
Amazon Japan na chvíli zveřejnil datum vydání Nioh 3 – podle uživatele Renka_schedule by hra měla dorazit 6. února 2026. Stránka byla rychle stažena, pravděpodobně po zásahu vydavatele Koei Tecmo, ale vše nasvědčuje tomu, že jde o skutečný termín. Ostatně studio už dříve potvrdilo vydání na začátku příštího roku a datum navíc téměř přesně ladí s výročím série – první díl vyšel 7. února 2017. Vyjít by měl také se sběratelskou Treasure Box edicí s artbookem, soundtrackem, podložkou na stůl a přívěskem Sunekosuri.

Nioh 3 bylo poprvé odhaleno na červnovém State of Play a znovu se ukáže i během podzimního vydání pořadu. Tvůrci zde představí nové prostředí období Heian a předvedou boj se silným bossem pomocí samurajských mečů i ninjovských tonf. Mezi hlavní novinky patří možnost kdykoliv přepínat mezi samurajským a ninjovským stylem boje a otevřenější svět, který nahrazuje lineární mapy předchozích dílů. Nioh 3 navíc poprvé vyjde současně na PlayStation 5 i PC.

Nejnovější články