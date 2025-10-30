Nintendo oživuje Animal Crossing. New Horizons dostanou hotel a edici pro Switch 2

Mohlo by se zdát, že Nintendo na svůj megahit Animal Crossing: New Horizons po více než pěti letech a 48 milionech prodaných kopií pozapomnělo. Teď se ale ostrovní simulátor života opět probouzí. Společnost oznámila edici pro Switch 2 a zároveň bezplatný update pro původní hru. Obojí vychází 15. ledna 2026.
Na nové konzoli se svými ostrovy budete moct kochat ve 4K rozlišení, využít možnost ovládání myší, megafon využívající mikrofon konzole, a dokonce hrát online až s 12 lidmi najednou, s nimiž se nově můžete propojit i v rámci videohovoru.
Bezplatný update, který dorazí i do původní verze hry, přidá nový hotelový rezort rodiny Kapp’nových, kterým můžete vypomoct se zabydlováním. Předplatitelé Nintendo Switch Online si budou moct navrhnout a uložit až tři ostrovy, a to i společně s přáteli. Čekají vás také nové dekorace a předměty ve spolupráci s Legem, Splatoonem a Zeldou. Dočkáte se také návratu Resettiho, který vám pomůže na domovském ostrově udělat pořádek a také uložit až 9 tisíc předmětů (včetně rostlin) do skladiště.