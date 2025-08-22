Ninja Gaiden 4 je jako chytrá horákyně - něco starého i nového

Team Ninja je plně odhodlaný k tomu, aby Ninja Gaiden 4 bylo velký návratem značky, která třetím dílem zklamala a letošní modernizovanou verzí dvojky zase potěšila. V kuloárech se už ale špitá, že čtyřka by měla přijít s hlavou vztyčenou a skvělou akcí. Něco, co potvrzuje i příběhová ukázka.
Samozřejmě je otázkou, jestli v tomhle případě události někoho zajímají, ale neonové Tokio plné krve, mechů a různých klanů působí správně svérázně, že je to svým trochu zvráceným způsobem „cool“. Prim ovšem samozřejmě budou hrát souboje plné komb, až fascinujících nepřátel a nekompromisní obtížnosti.
zdroj: PlayStation
Brutální procházka mladého nindži Jakumy začne 21. října na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S. Předplatitele služby Game Pass potěší, že v ní hru najdou už od vydání.