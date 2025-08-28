NHL 26 odhaluje hráčské ratingy, v první desítce nechybí česká stopa

EA Sports zveřejnila první hodnocení hráčů pro letošní NHL 26 a žebříček desítky nejlepších celkově i nejlepších Evropanů okamžitě rozvířil diskusi mezi fanoušky. Nejvyšší rating 97 získal tradičně Connor McDavid z Edmonton Oilers, kterého následují MacKinnon, Draisaitl a Kučerov s hodnotou 96. Do elitní desítky se dostal také český sniper David Pastrňák, vysloužil si rating 94 a patří tak mezi absolutní světovou špičku.
zdroj: EA Sports
Nový ročník slibuje přesnější hráčské statistiky díky systému NHL EDGE, který vychází z reálných dat o pohybu hráčů a puku, a také nové X-Factory zdůrazňující unikátní schopnosti hokejových superhvězd. Kromě celkového žebříčku EA představila i desítku nejlepších Evropanů v NHL, kde vedle Pastrňáka nechybí ani Draisaitl, Kučerov či Barkov. NHL 26 vychází 12. září 2025 pro PlayStation 5 a Xbox Series X/S, deluxe edice nabídne sedmidenní přednostní přístup.
- Connor McDavid, Edmonton Oilers – CLK 97
- Nathan MacKinnon, Colorado Avalanche – CLK 96
- Leon Draisaitl, Edmonton Oilers – CLK 96
- Nikita Kučerov, Tampa Bay Lightning – CLK 96
- Quinn Hughes, Vancouver Canucks – CLK 95
- Cale Makar, Colorado Avalanche – CLK 95
- Aleksander Barkov, Florida Panthers – CLK 95
- Sidney Crosby, Pittsburgh Penguins – CLK 94
- David Pastrňák, Boston Bruins – CLK 94
- Connor Hellebuyck, Winnipeg Jets – CLK 94
- Leon Draisaitl, Edmonton Oilers – CLK 96 (Německo)
- Nikita Kučerov, Tampa Bay Lightning – CLK 96 (Rusko)
- Aleksander Barkov, Florida Panthers – CLK 95 (Finsko)
- David Pastrňák, Boston Bruins – CLK 94 (Česko)
- Kirill Kaprizov, Minnesota Wild – CLK 94 (Rusko)
- Mikko Rantanen, Dallas Stars – CLK 93 (Finsko)
- Andrej Vasilevskij, Tampa Bay Lightning – CLK 93 (Rusko)
- Roman Josi, Nashville Predators – CLK 92 (Švýcarsko)
- Victor Hedman, Tampa Bay Lightning – CLK 92 (Švédsko)
- Rasmus Dahlin, Buffalo Sabres – CLK 92 (Švédsko)