NHL 26 odhaluje hráčské ratingy, v první desítce nechybí česká stopa
zdroj: EA Sports

NHL 26 odhaluje hráčské ratingy, v první desítce nechybí česká stopa

PlayStation 5 Xbox Series

28. 8. 2025 17:11 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

EA Sports zveřejnila první hodnocení hráčů pro letošní NHL 26 a žebříček desítky nejlepších celkově i nejlepších Evropanů okamžitě rozvířil diskusi mezi fanoušky. Nejvyšší rating 97 získal tradičně Connor McDavid z Edmonton Oilers, kterého následují MacKinnon, Draisaitl a Kučerov s hodnotou 96. Do elitní desítky se dostal také český sniper David Pastrňák, vysloužil si rating 94 a patří tak mezi absolutní světovou špičku.

zdroj: EA Sports

Nový ročník slibuje přesnější hráčské statistiky díky systému NHL EDGE, který vychází z reálných dat o pohybu hráčů a puku, a také nové X-Factory zdůrazňující unikátní schopnosti hokejových superhvězd. Kromě celkového žebříčku EA představila i desítku nejlepších Evropanů v NHL, kde vedle Pastrňáka nechybí ani Draisaitl, Kučerov či Barkov. NHL 26 vychází 12. září 2025 pro PlayStation 5 a Xbox Series X/S, deluxe edice nabídne sedmidenní přednostní přístup.

Deset celkově nejlepších hráčů v NHL 26:
  • Connor McDavid, Edmonton Oilers – CLK 97
  • Nathan MacKinnon, Colorado Avalanche – CLK 96
  • Leon Draisaitl, Edmonton Oilers – CLK 96
  • Nikita Kučerov, Tampa Bay Lightning – CLK 96
  • Quinn Hughes, Vancouver Canucks – CLK 95
  • Cale Makar, Colorado Avalanche – CLK 95
  • Aleksander Barkov, Florida Panthers – CLK 95
  • Sidney Crosby, Pittsburgh Penguins – CLK 94
  • David Pastrňák, Boston Bruins – CLK 94
  • Connor Hellebuyck, Winnipeg Jets – CLK 94

Deset nejlepších evropských hráčů v NHL 26:
  • Leon Draisaitl, Edmonton Oilers – CLK 96 (Německo)
  • Nikita Kučerov, Tampa Bay Lightning – CLK 96 (Rusko)
  • Aleksander Barkov, Florida Panthers – CLK 95 (Finsko)
  • David Pastrňák, Boston Bruins – CLK 94 (Česko)
  • Kirill Kaprizov, Minnesota Wild – CLK 94 (Rusko)
  • Mikko Rantanen, Dallas Stars – CLK 93 (Finsko)
  • Andrej Vasilevskij, Tampa Bay Lightning – CLK 93 (Rusko)
  • Roman Josi, Nashville Predators – CLK 92 (Švýcarsko)
  • Victor Hedman, Tampa Bay Lightning – CLK 92 (Švédsko)
  • Rasmus Dahlin, Buffalo Sabres – CLK 92 (Švédsko)
Smarty.cz
Tagy:
hokej NHL NHL (série)
Zdroje:
EA Sports
Hry:
NHL 26
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

No Man's Sky - Voyagers Trailer
No Man's Sky - Voyagers Trailer
Fight Club #739 – dozvuky Gamescomu
Fight Club #739 – dozvuky Gamescomu
Helldivers 2 - Into The Unjust Developer Deep Dive
Helldivers 2 - Into The Unjust Developer Deep Dive
Heroes of Might and Magic – 30. výročí
Heroes of Might and Magic – 30. výročí
inZoi: Island Getaway - Trailer
inZoi: Island Getaway - Trailer
Outlaws + Handful of Missions: Remaster – Oznámení
Outlaws + Handful of Missions: Remaster – Oznámení
Hollow Knight: Silksong – Datum vydání
Hollow Knight: Silksong – Datum vydání
The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu
Where Winds Meet – Datum vydání
Where Winds Meet – Datum vydání
World of Tanks 2.0 – Představení
World of Tanks 2.0 – Představení
Fight Club #738 – o Gamescomu z Kolína
Fight Club #738 – o Gamescomu z Kolína
World of Warcraft: Midnight – Filmeček
World of Warcraft: Midnight – Filmeček
Fallout – Druhá sezóna seriálu
Fallout – Druhá sezóna seriálu
Black Myth: Zhong Kui - Teaser Trailer
Black Myth: Zhong Kui - Teaser Trailer
Kingdom Come: Deliverance II – Odkaz kovárny
Kingdom Come: Deliverance II – Odkaz kovárny
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 - Trailer k předobjednávce
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 - Trailer k předobjednávce
Lords of the Fallen II - Oznámení
Lords of the Fallen II - Oznámení
Call of Duty: Black Ops 7 – Odhalení hratelnosti
Call of Duty: Black Ops 7 – Odhalení hratelnosti
Valor Mortis – Odhalení
Valor Mortis – Odhalení

Nejnovější články