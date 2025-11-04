NetEase ruší studio bývalého šéfa WoW
zdroj: Foto: Activision Blizzard

NetEase ruší studio bývalého šéfa WoW

4. 11. 2025 9:25 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Zdá se, že chystané MMO vedené bývalým designérem World of Warcraft Gregem Streetem definitivně končí. Studio Fantastic Pixel Castle, které projekt vyvíjelo pod vydavatelstvím NetEase, oznámilo svůj zánik poté, co čínská společnost zastavila financování.

League of Legends
LOL
MMO ze světa League of Legends opouští výkonný producent

Street, který dříve pracoval i pro Riot Games na MMO ze světa League of Legends, informoval o uzavření studia na svém profilu na LinkedIn. Uvedl, že dveře studia se definitivně zavřou 17. listopadu, i když stále existuje malá šance, že se později podaří zajistit nové financování. „Všechno ale bude záležet na tom, kolik členů týmu po uzavření zůstane,“ napsal. „Rádi bychom naši hru dokončili, ale momentálně je pro nás největší prioritou pomoci našim lidem najít nové uplatnění – ať už v případné nové verzi našeho studia, nebo v jiných, stabilnějších herních firmách,“ dodal Street. Zároveň poděkoval NetEase „za důvěru a příležitost“.

Projekt nesl pracovní název Ghost a měl být zcela novým MMO inspirovaným klasickými fantasy principy, na kterém se podílel tým zkušených vývojářů z Blizzardu a Riotu. Fantastic Pixel Castle vzniklo v roce 2023 jako jedno z několika studií, která NetEase založilo v rámci expanze na západní trh. Jenže už o rok později čínský vydavatel změnil strategii a během několika měsíců zavřel čtyři ze svých západních studií – Worlds Untold, Jar of Sparks, T-Minus Zero a nyní i Fantastic Pixel Castle. Žádné z nich nestihlo vydat jedinou hru.

Greg Street, známý mezi hráči jako „Ghostcrawler“, odešel z Riot Games právě proto, aby si splnil sen vytvořit vlastní MMO. Uzavření studia tak pro něj znamená hořký konec dlouho plánovaného projektu.

Smarty.cz
Tagy:
byznys propouštění MMORGP
Zdroje:
Fantastic Pixel Castle
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Pillars of Eternity – Oznámení tahového režimu
Pillars of Eternity – Oznámení tahového režimu
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Představení
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Představení
Once Human x Palword
Once Human x Palword
Fight Club #748 – Soumrak gaučové kooperace
Fight Club #748 – Soumrak gaučové kooperace
Aphelion - Hide to Survive
Aphelion - Hide to Survive
Loulan: The Cursed Sand - Oznámení
Loulan: The Cursed Sand - Oznámení
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – Proti králi démonů
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – Proti králi démonů
Sleep Awake – Oznámení
Sleep Awake – Oznámení
Mouse P.I. For Hire – Datum vydání
Mouse P.I. For Hire – Datum vydání
Fallout 4: Anniversary Edition – Odhalení
Fallout 4: Anniversary Edition – Odhalení
Kingdom Come: Deliverance II – Mysteria Ecclesiae – Ukázka
Kingdom Come: Deliverance II – Mysteria Ecclesiae – Ukázka
Battlefield 6: Season 1 - Gameplay Trailer
Battlefield 6: Season 1 - Gameplay Trailer
No Man's Sky - Breach Trailer
No Man's Sky - Breach Trailer
Fight Club #747 – Bloodlines 2 a jiní krvesajové
Fight Club #747 – Bloodlines 2 a jiní krvesajové
Stalker 2: Heart of Chornobyl — PS5 Gameplay Trailer
Stalker 2: Heart of Chornobyl — PS5 Gameplay Trailer
Anno 117: Pax Romana – Podrobné představení
Anno 117: Pax Romana – Podrobné představení
Two Point Museum x Vampire Survivors
Two Point Museum x Vampire Survivors
Project Shadowglass - Early Alpha Teaser
Project Shadowglass - Early Alpha Teaser
Fight Club #746 – Moderní válka
Fight Club #746 – Moderní válka
Borderlands 4 - Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day - Teaser
Borderlands 4 - Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day - Teaser

Nejnovější články