NetEase ruší studio bývalého šéfa WoW

Zdá se, že chystané MMO vedené bývalým designérem World of Warcraft Gregem Streetem definitivně končí. Studio Fantastic Pixel Castle, které projekt vyvíjelo pod vydavatelstvím NetEase, oznámilo svůj zánik poté, co čínská společnost zastavila financování.
Street, který dříve pracoval i pro Riot Games na MMO ze světa League of Legends, informoval o uzavření studia na svém profilu na LinkedIn. Uvedl, že dveře studia se definitivně zavřou 17. listopadu, i když stále existuje malá šance, že se později podaří zajistit nové financování. „Všechno ale bude záležet na tom, kolik členů týmu po uzavření zůstane,“ napsal. „Rádi bychom naši hru dokončili, ale momentálně je pro nás největší prioritou pomoci našim lidem najít nové uplatnění – ať už v případné nové verzi našeho studia, nebo v jiných, stabilnějších herních firmách,“ dodal Street. Zároveň poděkoval NetEase „za důvěru a příležitost“.
Projekt nesl pracovní název Ghost a měl být zcela novým MMO inspirovaným klasickými fantasy principy, na kterém se podílel tým zkušených vývojářů z Blizzardu a Riotu. Fantastic Pixel Castle vzniklo v roce 2023 jako jedno z několika studií, která NetEase založilo v rámci expanze na západní trh. Jenže už o rok později čínský vydavatel změnil strategii a během několika měsíců zavřel čtyři ze svých západních studií – Worlds Untold, Jar of Sparks, T-Minus Zero a nyní i Fantastic Pixel Castle. Žádné z nich nestihlo vydat jedinou hru.
Greg Street, známý mezi hráči jako „Ghostcrawler“, odešel z Riot Games právě proto, aby si splnil sen vytvořit vlastní MMO. Uzavření studia tak pro něj znamená hořký konec dlouho plánovaného projektu.