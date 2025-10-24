Následující dny budou v Game Passu nabité
Následující dny budou v Game Passu nabité

24. 10. 2025 10:07 | autor: Ondřej Partl

I když Game Pass nedávno zdražil, nadále jde o výhodnou možnost, jak se hned v den vydání dostat k řadě očekávaných her. Jestli o tom snad pochybujete, následující dny vás o tom přesvědčí.

Pokud si zaplatíte nejvyšší úroveň, máte, případně dostanete v následujících týdnech přístup k řadě očekávaným novinkám. Výčet vede trochu zklamavší The Outer Worlds 2 (29. října), ale taktéž chválený PowerWash Simulator 2 (23. října). Už 4. listopadu se pak do služby podívá Football Manager 26 v PC i konzolové verzi.

Kromě toho si užijete menší záležitosti, jako je Bounty Star (23. října), Super Fantasy Kingdom (24. října), 1000xResist (4. listopadu) nebo starší Commandos: Origins a Microsoft Flight Simulator 2024.

Aby se všechny novinky do katalogu vešly, musí se občas dělat prostor. Proto na konci října z výčtu zmizí Jusant, Metal Slug Tactics a Return to Monkey Island.

Metal Slug Tactics The Outer Worlds 2 Return to Monkey Island Bounty Star Microsoft Flight Simulator 2024 Jusant Commandos: Origins PowerWash Simulator 2 Football Manager 26
