Nabijte zbraně hromadného čištění. PowerWash Simulator 2 vychází za chvíli

PowerWash Simulator 2 má konečně datum vydání – dorazí 23. října, jen dva týdny po svém oficiálním oznámení. Pokračování oblíbeného simulátoru čištění vyjde na PC i všechny současné konzole a od prvního dne bude dostupné také v rámci předplatného Xbox Game Pass Ultimate.
Druhý díl navazuje na úspěch originálu a nabídne celkem 38 úrovní, v nichž budete zbavovat špíny domy, vozidla i bizarní objekty pokryté nánosy bahna a oleje. Do hry přibyly nové nástroje a možnost odnášet vyčištěné předměty do vlastní dílny, kde si hráči mohou postupně zvelebovat své sídlo. Poprvé v sérii se do akce může zapojit více lidí nejen online, ale i v lokálním rozděleném režimu na jedné obrazovce.