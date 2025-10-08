Nabijte zbraně hromadného čištění. PowerWash Simulator 2 vychází za chvíli
zdroj: FuturLab

PC PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

8. 10. 2025 12:01 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

PowerWash Simulator 2 má konečně datum vydání – dorazí 23. října, jen dva týdny po svém oficiálním oznámení. Pokračování oblíbeného simulátoru čištění vyjde na PC i všechny současné konzole a od prvního dne bude dostupné také v rámci předplatného Xbox Game Pass Ultimate.

Druhý díl navazuje na úspěch originálu a nabídne celkem 38 úrovní, v nichž budete zbavovat špíny domy, vozidla i bizarní objekty pokryté nánosy bahna a oleje. Do hry přibyly nové nástroje a možnost odnášet vyčištěné předměty do vlastní dílny, kde si hráči mohou postupně zvelebovat své sídlo. Poprvé v sérii se do akce může zapojit více lidí nejen online, ale i v lokálním rozděleném režimu na jedné obrazovce. 

