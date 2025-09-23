Na konzole vychází lovecraftovská střílečka Forgive Me Father 2

Lovecraftovský boomer shooter s parádní komiksovou stylizací a nabudešným metalovým soundtrackem Forgive Me Father 2 vychází dnes na konzole PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
V recenzi jsme pokračování skvělé akce od studia Byte Barrel ohodnotili osmičkou a slovy: „Střílečka, která neobjevuje R’lyeh. Forgive Me Father 2 uchvátí nekonečnou akcí, fantastickým vizuálem, špičkovým metalovým soundtrackem a skvěle staromilskou hratelností. Občas se trochu zamotá v level designu a ve vlastním příběhu, ale pořád jde o parádní, svižný boomer shooter, u kterého se bezvadně odreagujete.“