Na konzole vychází lovecraftovská střílečka Forgive Me Father 2
zdroj: Byte Barrel

Na konzole vychází lovecraftovská střílečka Forgive Me Father 2

PC Switch PlayStation 5 Xbox Series

23. 9. 2025 11:30 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Lovecraftovský boomer shooter s parádní komiksovou stylizací a nabudešným metalovým soundtrackem Forgive Me Father 2 vychází dnes na konzole PlayStation 5 a Xbox Series X/S.

Forgive Me Father 2
Forgive Me Father 2
Forgive Me Father 2
Galerie

V recenzi jsme pokračování skvělé akce od studia Byte Barrel ohodnotili osmičkou a slovy: „Střílečka, která neobjevuje R’lyeh. Forgive Me Father 2 uchvátí nekonečnou akcí, fantastickým vizuálem, špičkovým metalovým soundtrackem a skvěle staromilskou hratelností. Občas se trochu zamotá v level designu a ve vlastním příběhu, ale pořád jde o parádní, svižný boomer shooter, u kterého se bezvadně odreagujete.“

Smarty.cz
Tagy:
komiks střílečka Lovecraft
Zdroje:
Fulqrum Publishing
Hry:
Forgive Me Father 2
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Silent Hill f || GamesPlay
Silent Hill f || GamesPlay
OD - KNOCK Teaser Trailer
OD - KNOCK Teaser Trailer
The House of Tesla – Ukázka k vydání
The House of Tesla – Ukázka k vydání
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 - Shrnutí
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 - Shrnutí
Fight Club #742 – Jsou dlouhé early accessy ke škodě?
Fight Club #742 – Jsou dlouhé early accessy ke škodě?
Nintendo Virtual Boy
Nintendo Virtual Boy
Resident Evil Requiem – Nintendo Switch 2
Resident Evil Requiem – Nintendo Switch 2
Hades II – Launch Trailer
Hades II – Launch Trailer
The Super Mario Galaxy Movie - Oznámení
The Super Mario Galaxy Movie - Oznámení
Hollow Knight: Silksong || GamesPlay
Hollow Knight: Silksong || GamesPlay
Tainted Grail: The Fall of Avalon – Aktualizace 1.1
Tainted Grail: The Fall of Avalon – Aktualizace 1.1
Fight Club #741 – o metroidvaniích: Od Metroidu po Silksong
Fight Club #741 – o metroidvaniích: Od Metroidu po Silksong
Elden Ring Nightreign - Deep of Night
Elden Ring Nightreign - Deep of Night
Pacific Drive: Whispers in the Woods - Oznámení
Pacific Drive: Whispers in the Woods - Oznámení
Halls of Torment - Visit the Boglands
Halls of Torment - Visit the Boglands
Stellaris: Shadows of The Shroud – Příběhová ukázka
Stellaris: Shadows of The Shroud – Příběhová ukázka
Marvel Rivals – 4. sezóna
Marvel Rivals – 4. sezóna
Fight Club #740 – jaká je budoucnost Metal Gearu?
Fight Club #740 – jaká je budoucnost Metal Gearu?
007: First Light – Záběry z hraní
007: First Light – Záběry z hraní
007: First Light – Gameplay Trailer
007: First Light – Gameplay Trailer

Nejnovější články