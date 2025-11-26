Na Hyrule Warriors myslí i po vydání. Update s novými nepřáteli a zbraněmi vyjde už zítra

Už 27. listopadu dorazí do podařené bojovky Hyrule Warriors: Age of Imprisonment bezplatná aktualizace, která přidá další zbraně, nové typy nepřátel a několik drobných překvapení.
Age of Imprisonment se odehrává před událostmi Tears of the Kingdom a staví na klasickém musou modelu her od Koei Tecmo, jako jsou například Dynasty Warriors. Pokud máte rádi masakrování armád moblinů a stovky nepřátel létající vzduchem, tenhle spin-off k Zeldě je přesně ten typ bezhlavého chaosu, ke kterému se dá vracet týdny.
Nintendo potvrdilo, že se ve hře objeví noví obtížní vicious protivníci a další doplňky do arzenálu. Z japonských stránek vyplývá, že klíčové postavy – Zelda a fanoušky oblíbený Korok Calamo – dostanou vlastní verzi útoku Sync Strike. Jde o první z dvojice oznámených aktualizací, které mají podle oficiálního účtu Zelda Musou prodloužit životnost hry a nabídnout další důvody, proč se do bojů o Hyrule ještě jednou pustit.