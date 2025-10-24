Myšák Mickey s revolverem míří na březen

To už mohlo vydavatelství PlaySide Publishing a vývojářské studio Fumi Games rovnou spojit. Dva dny po odkladu noirové střílečky Mouse: P.I. for Hire na příští rok přichází představení přesného, nového data vydání. Osudovým dnem je 19. března 2026, což platí pro PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S i Xbox One.
Na druhou stranu se alespoň můžete pokochat novými záběry, které připomínají, proč projekt tolik hráčů vyhlíží. Osobitá stylizace inspirovaná černobílými animovanými filmy a seriály ze třicátých let jasně odkazuje na Disneyho tvorbu, ale zároveň slibuje noirovou detektivku okořeněnou akcí z pohledu první osoby.
Právě stylizace byla důvodem, proč někteří lidé zprvu moc nevěřili, že se jedná o skutečnou hru. Fume Games ovšem už několikrát dokázali opak, a i když nakonec došlo k odkladu, příští březen nám čekání snad vynahradí.