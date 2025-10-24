Myšák Mickey s revolverem míří na březen
zdroj: Fumi Games

PlayStation 4 PC PS4 Pro Switch PlayStation 5 Xbox Series

24. 10. 2025 13:53 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

To už mohlo vydavatelství PlaySide Publishing a vývojářské studio Fumi Games rovnou spojit. Dva dny po odkladu noirové střílečky Mouse: P.I. for Hire na příští rok přichází představení přesného, nového data vydání. Osudovým dnem je 19. března 2026, což platí pro PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S i Xbox One.

Na druhou stranu se alespoň můžete pokochat novými záběry, které připomínají, proč projekt tolik hráčů vyhlíží. Osobitá stylizace inspirovaná černobílými animovanými filmy a seriály ze třicátých let jasně odkazuje na Disneyho tvorbu, ale zároveň slibuje noirovou detektivku okořeněnou akcí z pohledu první osoby.

zdroj: Fumi Games

Právě stylizace byla důvodem, proč někteří lidé zprvu moc nevěřili, že se jedná o skutečnou hru. Fume Games ovšem už několikrát dokázali opak, a i když nakonec došlo k odkladu, příští březen nám čekání snad vynahradí.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
