Mrkněte s bobrem na aktivity v Dying Light: The Beast

Dying Light: The Beast se z původního srpnového slotu na poslední chvíli posunulo na září, takže nás bude studio ještě nějakou chvíli „masírovat“ marketingovou kampaní. Je jim ale třeba nechat, že to dělají stylově.
V novém videu se vrací maskot Bober the Beaver, aby vás provedl radostnými kratochvílemi, jimž se v hlubinách Castor Woods můžete věnovat. Po parkourové rozcvičce se třeba přesunete k baseballu s hlavami nemrtvých, lovu lukem či moderní střelbě.
zdroj: Techland
Také si vyjedete na romantickou projížďku pickupem, projedete se na ziplině, případně svou mysl uklidníte vytvářením výbavy během dílen. Castor Woods jsou zkrátka krásným dovolenkovým rájem pro každou neutišenou bestii.
Zombie akce vyjde 19. září na PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S a Xbox One.