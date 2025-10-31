Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection slibuje poutavý příběh vhodný i pro nováčky

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection je už třetí velkou odbočkou oblíbeného lovení přerostlých příšer, která k látce přistupuje méně konfliktním způsobem. Bytosti si tady chováte podobně jako v Pokémonech a do toho prožíváte poutavý příběh zahalený do anime stylizace.
Pokud je pro vás podobná kombinace lákavá, ale chtěli byste odpovědi na své další otázky, Capcom si pro vás připravil vysvětlovací video, kde vám nastíní, zda vylíhnutá dvojčata Rathalů spřátelí znesvářené národy, nebo pro ně budou zvěstovat zkázu.
Ať už to dopadne jakkoliv, v kůži jezdce se vydáte vyšetřit původ osudného vejce. Vyšetřování vám zpříjemní princezna od vašich znesvářených sousedů a zkomplikují tahové souboje, v nichž využíváte schopností nejen vašich, ale také svěřených monster.
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection vyjde PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S a Nintendo Switch 2, konkrétně 13. března 2026.