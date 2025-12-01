MindsEye zkouší zmrtvýchvstání. Šestý velký update přidává demo i nový obsah
zdroj: Build a Rocket Boy

MindsEye zkouší zmrtvýchvstání. Šestý velký update přidává demo i nový obsah

PC PlayStation 5 Xbox Series

1. 12. 2025 13:35 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Také bych na letošní propadák MindsEye od studia Build A Rocket Boy raději zapomněl, vývojáři ale zjevně odmítají složit zbraně. Mrtvolnou městskou akci dál intenzivně vylepšují a šestá velká aktualizace přináší nejen úpravy hratelnosti a bonusový obsah, ale také zkušební verzi zdarma.

V rámci takzvaného Free Starter Packu si můžete bezplatně vyzkoušet několik misí, abyste se mohli přesvědčit o tom, jestli se technologické spiknutí kolem hlavního hrdiny Jacoba Diaze konečně povedlo alespoň částečně zachránit.

Součástí balíčku je kromě příběhové mise Robin Hood také 14 misí v režimu Arcadia, které nabídnou přestřelky i závody automobilů či dronů. Studio se zároveň dušuje, že startovní balíček bude pravidelně obměňovat a rozšiřovat.

A pokud by vás demo přesvědčilo, že si MindsEye přece jen zaslouží šanci, hra je ještě několik hodin dostupná s 50% slevou.

Smarty.cz
Tagy:
sci-fi válečná
Zdroje:
Build a Rocket Boy
Hry:
MindsEye
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

World of Warcraft: Midnight – Bydlení
World of Warcraft: Midnight – Bydlení
The Long Dark – Poslední epizoda
The Long Dark – Poslední epizoda
Kill Bill x Fortnite
Kill Bill x Fortnite
County of Fortune – Postup ve vývoji
County of Fortune – Postup ve vývoji
World of Warcraft: Midnight – Datum vydání
World of Warcraft: Midnight – Datum vydání
Fight Club #752 – O budoucnosti AI ve hrách
Fight Club #752 – O budoucnosti AI ve hrách
Space Marine 2 - Reclamation Update
Space Marine 2 - Reclamation Update
Fight Club #751 – Kdo vyhraje The Game Awards 2025?
Fight Club #751 – Kdo vyhraje The Game Awards 2025?
Raji: Kaliyuga – Odhalení
Raji: Kaliyuga – Odhalení
Tides of Annihilation – Premiéra hratelnosti
Tides of Annihilation – Premiéra hratelnosti
Zoopunk – Oznámení
Zoopunk – Oznámení
Vampire Crawlers – Představení
Vampire Crawlers – Představení
Armatus – Oznámení
Armatus – Oznámení
Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes – Záběry z hraní
Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes – Záběry z hraní
Mafia: The Old Country – Volná jízda
Mafia: The Old Country – Volná jízda
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
Ghost of Yótei – New Game+
Ghost of Yótei – New Game+
GreedFall 2 – Druhý velký update
GreedFall 2 – Druhý velký update
Back in Service – 17. listopadu
Back in Service – 17. listopadu
Arc Raiders – North Line
Arc Raiders – North Line

Nejnovější články