MindsEye zkouší zmrtvýchvstání. Šestý velký update přidává demo i nový obsah

Také bych na letošní propadák MindsEye od studia Build A Rocket Boy raději zapomněl, vývojáři ale zjevně odmítají složit zbraně. Mrtvolnou městskou akci dál intenzivně vylepšují a šestá velká aktualizace přináší nejen úpravy hratelnosti a bonusový obsah, ale také zkušební verzi zdarma.
V rámci takzvaného Free Starter Packu si můžete bezplatně vyzkoušet několik misí, abyste se mohli přesvědčit o tom, jestli se technologické spiknutí kolem hlavního hrdiny Jacoba Diaze konečně povedlo alespoň částečně zachránit.
Update 6 has arrived, bringing enhanced gameplay, new bonus content, and expanded building features. Try it for free with the Free Starter Pack, available on all platforms.— MindsEye (@MindsEyeGame) November 28, 2025
Explore the world of MindsEye with the Robin Hood campaign mission, plus 14 ARCADIA missions spanning… pic.twitter.com/mCcE8JqsMU
Součástí balíčku je kromě příběhové mise Robin Hood také 14 misí v režimu Arcadia, které nabídnou přestřelky i závody automobilů či dronů. Studio se zároveň dušuje, že startovní balíček bude pravidelně obměňovat a rozšiřovat.
A pokud by vás demo přesvědčilo, že si MindsEye přece jen zaslouží šanci, hra je ještě několik hodin dostupná s 50% slevou.