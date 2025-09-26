Microsoft potvrdil cenu handheldů ROG Xbox Ally
zdroj: Microsoft

Microsoft potvrdil cenu handheldů ROG Xbox Ally

26. 9. 2025 13:34 | Aktuality | autor: Ondřej Partl

Trvalo to dlouho, ale nakonec Microsoft včera konečně spustil předobjednávky pro nový handheld ROG Xbox Ally, který tvoří ve společnosti s Asusem. A díky tomu svět už konečně ví, jak moc peněženka zájemců zapláče.

Zařízení se rozhodně neřadí mezi ty nejlevnější. Doporučená cena za slabší variantu ROG Xbox Ally je stanovená na 14 999 korun (599,99 dolarů pro lidi ze zahraničí). Za tuhle cenu dostanete procesor AMD Ryzen Z2 A, 16 GB RAM, 512 GB M.2 úložiště a baterii o kapacitě 60 WH.

U silnější varianty ROG Xbox Ally X je samozřejmě zapotřebí urputnější finanční nápor, a to v hodnotě 22 499 korun (999,99 dolarů). Nemalý příplatek vám zajistí značný skok ve výkonu, jelikož dostanete Ryzen Z2 Extreme, 1 TB úložiště, 24 GB RAM o frekvenci 8000 MHz a 80 WH baterii. Obrazovka zůstává stejná u obou strojů, tedy FullHD IPS o velikosti 7 palců a 120 Hz.

Zájemci mohou předobjednávat i ve vybraných českých obchodech. Jelikož je Česká republika na seznamu zemí, kam handheldy dorazí jako první, doma by se vám měly objevit 16. října.

