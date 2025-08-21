Listopad bobtná. Vyjde během něho i další čínská akce
Listopad bobtná. Vyjde během něho i další čínská akce

Dívali jste se kdysi na kultovní film Tygr a drak a říkali si, že by bylo skvělé, kdyby s těmi „létajícímí“ bojovníky někdo udělal i hru? Doufat už nemusíte, protože čínské Where Winds Meet je přesně tím. Jestli se fiktivní bojové umění wu-sia dokáže postarat o dobrou hru zjistíte za pár měsíců.

Další z řady povedených ukázek na svém konci slíbila, že západní publikum se vydání dočká 14. listopadu. Během něho vyrazíte do otevřeného světa z období Pěti dynastií a deseti říší, kde navštívíte třeba město Kchaj-feng. Předobjednávkou si zařídíte přístup ke kosmetickému balíčku, bonusové herní měně a dalších herním předmětům.

zdroj: PlayStation

Where Winds Meet míří na PC a PlayStation 5. Zatím to vypadá, že půjde o časovou exkluzivitu a na ostatních platformách nevyjde minimálně po dobu dalších šesti měsíců. V Číně je hra dostupná i na mobilech.

