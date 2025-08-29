Legendární české Machinarium je k mání zdarma
29. 8. 2025 10:43 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Sice jsme o tom v posledních několika týdnech neinformovali, tradice na Epicu však stále pokračuje. Platforma nadále na týdenní bázi nabízí hry zdarma, které si mohou tamní uživatelé přidat do své virtuální knihovny. Tentokrát s opětovnou českou stopou.

Připomenout si můžete cenami ověnčenou adventurní legendu Machinarium od Amanita Design. Jde o ideální příležitost, jak případně napravit dávné herní zaváhání. A když u toho budete, rovnou si aktivujte arkádové závodění s Make Way, které dokáže upomenout na kultovní Re-Volt.

Čas na aktivaci máte do 4. září 17:00. Odbitím této hodiny se nabídka obmění a vy se pustíte třeba do Monument Valley.

Nejnovější články